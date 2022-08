Cenu Georga Büchnera získala Emine Sevgi Özdamarová

Berlín 9. augusta (TASR) - Najvýznamnejšie nemecké literárne ocenenie, Cenu Georga Büchnera, udelili turecko-nemeckej spisovateľke Emine Sevgi Özdamarovej.



Oznámila to v utorok Nemecká akadémia pre jazyk a literatúru (DASD) so sídlom v Darmstadte, informuje tlačová agentúra DPA.



Cenu, ktorej súčasťou je i peňažná prémia 50.000 eur, víťazke odovzdajú na slávnostnom podujatí 5. novembra.



Özdamarová (v stredu oslávi 76 rokov) je v poradí 12. ženou, ktorá získa toto prestížne medzinárodné ocenenie, udeľované Akadémiou od roku 1951 nemecky píšucim autorom.



Podľa ustanovení DASD musia laureáti ceny "osobitým spôsobom vyniknúť svojimi dielami" a "významne prispieť k formovaniu súčasného nemeckého kultúrneho života".



"Nemecká akadémia pre jazyk a literatúru oceňuje túto vynikajúcu spisovateľku, ktorej nemecký jazyk a literatúra vďačia za nové obzory, témy a vysoko poetické vyznenie," uviedla porota.



Özdamarová, ktorá je tiež herečkou a divadelnou režisérkou, sa narodila v roku 1946 v Turecku. Do Nemecka prišla po prvý raz ako 18-ročná, od roku 1986 žije v Berlíne.



Nemecký literárny svet obohacuje svojimi románmi, poviedkami a divadelnými hrami; debutovala v roku 1982. Medzi jej diela patria napríklad Mutterzunge, Die Brücke vom Goldenen Horn alebo Der Hof im Spiegel.