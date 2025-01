Cenu Karola Veľkého dostane v roku 2025 Ursula von der Leyenová

Aachen 15. januára (TASR) — Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová dostane Cenu Karola Veľkého za rok 2025. Jej správna rada rozhodnutie zdôvodnila v stredu tým, že je silným hlasom Európy vo svete a v čase epochálnych výziev, keď Európsku úniu zvonku ohrozuje vojna na Ukrajine a zvnútra rasisti a demagógovia, energicky zastupuje európske záujmy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Šéfka EK sa podľa správnej rady zaslúžila o zvládnutie koronavírusovej pandémie, zaujala jednotný a rozhodný postoj voči Rusku a dala impulz pre tzv. zelenú dohodu, pomocou ktorej sa EÚ chce stať klimaticky neutrálna do roku 2050.



„Európsky model života založený na slobode, mieri, demokracii a prosperite je ohrozený. Svetový poriadok sa mení a Európa musí konať. Ursula von der Leyenová je osoba, ktorá je za túto strategickú úlohu zodpovedná v Európskej únii a ktorá ju splní. Zohrala kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby EÚ riešila krízy epochálnych rozmerov jednotne a úspešne,“ konštatuje 19-členná správna rada.



Konzervatívna politička Ursula von der Leyenová (66) je predsedníčkou Európskej komisie od roku 2019. Po vlaňajších voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých získala najviac hlasov Európska ľudová strana, bola potvrdená na druhé funkčné obdobie. Pred odchodom do Bruselu pôsobila okrem iného šesť rokov ako nemecká ministerka obrany.



Cenu Karola Veľkého založili v roku 1950 občania Aachenu na návrh podnikateľa Kurta Pfeiffera. Je pomenovaná po cisárovi Karolovi Veľkom, ktorého Franská ríša sa v ranom stredoveku rozprestierala vo veľkých častiach západnej Európy, preto je niekedy označovaný ako „Otec Európy“.



Medzi prvých laureátov ceny patrili nemecký kancelár Konrad Adenauer (1954) a bývalý britský premiér Winston Churchill (1955), ktorí po skončení vojny viedli kampaň za vytvorenie „Spojených štátov európskych“. Posledným predsedom EK, ktorý dostal toto ocenenie, bol Jacques Delors v roku 1992.



Ocenenie sa tradične udeľuje 29. mája. Tento rok je prvýkrát dotované sumou jeden milión eur.