Cenu Karola Veľkého za rok 2024 dostane rabín Pinchas Goldschmidt

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecké mesto Aachen v piatok oznámilo, že svoju Cenu Karola Veľkého za rok 2024 udelí rabínovi Pinchasovi Goldschmidtovi a židovským komunitám v Európe. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Správna rada, ktorá rozhoduje o laureátoch, uviedla, že Goldschmidta (60) ocenila za úsilie pri podpore európskej jednoty v čase, keď sa rozprúdila široká diskusia o vojne Izraela proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas.



Goldschmidt vyzýva na mier na Ukrajine a v Pásme Gazy. Viedol tiež delegáciu európskych rabínov, ktorí sa vlani v novembri stretli s pápežom Františkom vo Vatikáne, kde diskutovali o vojne medzi Izraelom a Hamasom a o antisemitizme v Európe.



Goldschmidt bol vrchným rabínom v Moskve od roku 1993 do marca 2022, keď odišiel do dobrovoľného exilu po tom, ako Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. V Rusku predtým zohral kľúčovú úlohu pri vytváraní sociálnych a politických štruktúr pre židovskú komunitu po rozpade Sovietskeho zväzu.



Goldschmidt sa narodil vo Švajčiarsku, študoval a pracoval v Izraeli a v USA. V roku 1989 sa presťahoval do Ruska, po odchode ho Moskva označila za "zahraničného agenta". Od roku 2011 je predsedom Konferencie európskych rabínov (CER).



"Som hrdý na to, že stojím na správnej strane histórie a že sa môžem pridať k ľuďom, ktorí sa postavili proti tejto strašnej vojne," vyhlásil o udalostiach na Ukrajine.



O vojne v Pásme Gazy vyhlásil, že CER je za mier a právo každého národa na sebaurčenie, pričom Pásmo Gazy by mal spravovať palestínsky líder, ktorý má podporu arabských štátov.



Cenu Karola Veľkého udeľujú od roku 1950 osobám alebo inštitúciám za mimoriadne zásluhy o Európu a európske zjednotenie. Medzi laureátov patria pápež František alebo francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vlani ju dostal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ukrajinský ľud.



Tohtoročnú cenu odovzdajú v máji na slávnostnom ceremoniáli na radnici v Aachene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe Nemecka.