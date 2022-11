Tohtoročnú Cenu koprodukcie Eurimages udelia filmárom z Ukrajiny

Brusel/Štrasburg 22. novembra (TASR) - Tohtoročná Cena koprodukcie Eurimages sa výnimočne udeľuje nie jednému, ale všetkým filmovým tvorcom z Ukrajiny ako výraz silného ocenenia rastúcej kvality ukrajinskej produkcie v posledných rokoch. Uvádza sa to v utorkovej správe Rady Európy (RE), o ktorej informuje spravodajca TASR.



Rada Európy spresnila, že táto cena je vyjadrením prejavu pokračujúcej podpory ukrajinským tvorcom, keď vinou ruskej agresie infraštruktúra na podporu filmovej výroby v rámci Ukrajiny skolabovala.



"V roku 2022 by Eurimages a Európska filmová akadémia chceli vyjadriť plnú podporu ukrajinským filmovým producentom a úsiliu poskytnúť kontinuitu filmovému priemyslu v týchto ťažkých časoch," uvádza sa v správe Rady Európy.



Cenu na slávnostnom udeľovaní 35. ročníka Európskych filmových cien 10. decembra prevezme v Reykjavíku delegácia ukrajinských producentov, ktorí sú členmi Európskej filmovej akadémie.



Cenu Eurimages Co-production Award udeľuje Európska filmová akadémia v spolupráci s Eurimages, kultúrnym podporným fondom Rady Európy.



Kvalita ukrajinskej filmovej produkcie sa odzrkadľuje v ukrajinských filmoch, ktoré sa začiatkom tohto roka dostali do užšieho výberu európskych filmových cien, ako napríklad "Odraz" režiséra Valentyna Vasianoviča za výber celovečerných filmov, zatiaľ čo film "Pamfir" režiséra Dmytra Sucholytkého-Sobčuka bol nominovaný na cenu FIPRESCI.



Okrem toho sa o Európske filmové ceny uchádzajú dve koprodukcie s ukrajinskou účasťou: "Dom z triesok" (Dánsko, Švédsko, Fínsko, Ukrajina) v réžii Simona Lerenga Wilmonta v kategórii dokumentárny film a "107 matiek" slovensko-česko-ukrajinskej koprodukcie v réžii Petra Kerekesa, ktorý je podporovaný fondom Eurimages a uchádza sa aj o cenu FIPRESCI.



Slávnostné udeľovanie Európskych filmových cien, najrenomovanejšieho a najprestížnejšieho ocenenia pre európske filmy, má na starosti Európska filmová akadémia, ktorá má 4400 členov, a jej dcérska spoločnosť European Film Academy Productions.



Európska filmová akadémia sa snaží zjednotiť všetkých, ktorí majú radi európsku kinematografiu, čo každoročne vyvrcholí Mesiacom európskeho filmu a Európskymi filmovými cenami.



Kultúrny fond Eurimages od svojho založenia z roku 1988 podporil už 2320 filmových koprodukcií v celkovej výške približne 661 miliónov eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)