Cenu občianskej spoločnosti si za Slovensko v Bruseli prevzala Integra

Brusel 7. marca (TASR) - Združenie pre duševné zdravie Integra z Michaloviec získalo jednu z Cien občianskej spoločnosti, ktoré vo štvrtok v Bruseli odovzdal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Slovenské občianske združenie dostalo 3. cenu za program "Šialený? No a!", informuje spravodajca TASR.



Témou 14. ročníka cien bolo duševné zdravie. Hodnotiaca komisia vybrala víťazov spomedzi viac ako sto projektov z celej Európy. Do finále sa dostali dva projekty z Fínska a po jednom z Írska, Slovenska a Talianska.



Víťazným sa stal projekt AgeWell írskej nadácie Third Age, ktorá ponúka nonstop poradenskú pomoc pre seniorov. Prevzal si odmenu vo výške 14.000 eur. Ostatní ocenení získali po 9000 eur.



Riaditeľka Integry Jana Hurová, ktorá prevzala cenu, spresnila, že združenie sa venuje podpore duševného zdravia netradičným spôsobom už 30 rokov. Buduje komunitné služby pre ľudí, ktorí opúšťajú psychiatrické nemocnice a svoje aktivity realizuje na partnerskom princípe. Cieľom je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby.



Integra prevádzkuje preventívno-podporný program "Šialený? No a!", ktorý začala realizovať na Slovensku už v roku 2005 spolu s partnermi z Nemecka a Česka. Program obsahuje rôzne interaktívne aktivity počas vyučovacieho dňa, keď si účastníci uvedomujú dôležitosť duševného zdravia.



Integra dôraz kladie na prepájanie. Podľa Hurovej na mladých ľudí, študentov vždy silne zapôsobí, že spoznajú ľudí, ktorí prekonali duševné krízy a ktorých sa môžu na čokoľvek pýtať. To im ukáže cestu, že ak majú akékoľvek problémy, pomoc existuje. To je hlavnou myšlienkou programu: včas upozorniť na dôležitosť duševného zdravia a prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami. Hurová upozornila, že viacerí z klientov Integry našli svoj zmysel života tým, že chodia do škôl medzi mladých ľudí a prostredníctvom svojich osobných skúseností hovoria o tom, čo im v ich veku chýbalo a čo neskôr u nich spustilo duševnú chorobu.



"Duševné zdravie je celospoločenská téma a silne ovplyvňuje mnohé oblasti života, mnohé rezorty. Nie je to iba o liečbe, nie je to iba o sociálnych službách, je to o človeku ako komplexnej bytosti," vysvetlila Hurová.



Venovať sa duševnému zdraviu je podľa jej slov v súčasnosti trendom. Dodala, že o psychických krízach treba hovoriť otvorene bez hanby.



Ceny odovzdali v rámci Týždňa občianskej spoločnosti, ktorý pripravil EHSV. Tento výbor zastupuje odbory, zamestnávateľov a záujmové organizácie a je spolu s Výborom regiónov poradným orgánom Európskej komisie.