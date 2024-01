Cenu Raoula Wallenberga získala Chorvátka chrániaca ženy pred násilím

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Neva Tölleová z Chorvátska je nositeľkou Ceny Raoula Wallenberga za rok 2024, oznámila v stredu Rada Európy (RE). Takmer celý profesionálny život pracovala na ochrane žien pred domácim násilím, upozornil spravodajca TASR,



Tölleová bola ocenená za svoju priekopnícku úlohu, odvahu a odhodlanie pri poskytovaní pomoci obetiam a za presadzovanie zmeny vo vnímaní verejnosti, v legislatíve a politike na prevenciu a boj proti domácemu násiliu, spresnila Rada Európy.



Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová na slávnostnom odovzdávaní cien v Štrasburgu uviedla, že také konanie a obetavosť stoja za odmenu. "Viem, že v priebehu rokov ste zažili rôzne hrozby, zastrašovanie a prekážky, ale vytrvali ste. Vaša odvaha a odhodlanie pomohli tým, ktorí to veľmi potrebujú, a pomohli zmeniť verejnú mienku a zabezpečiť lepšie a spravodlivejšie zákony. Zachránili ste životy," povedala Tölleovej.



Podľa nej laureátka ceny neúnavne a úspešne pracovala na presadzovaní legislatívnych zmien, ako sú uznanie trestného činu vraždy žien, prísnejšia trestná politika a zmena zákona o sociálnej starostlivosti.



"Toto ocenenie nie je len pre mňa, je aj uznaním žien, ktoré prežili násilie. Považujem sa za privilégium, že som mala možnosť byť s nimi, počúvať ich príbehy a byť svedkom ich neuveriteľnej odvahy." uviedla Tölleová pri preberaní Ceny Raoula Wallenberga. Ocenenie považuje za záväzok do budúcnosti, aby ešte viac bojovala za ľudské práva žien, presadzovala spravodlivosť a bezpečnosť a pomáhala dotvárať spoločnosť, kde násilie páchané na ženách nemá miesto.



Rada Európy si 17. januára pripomína výročie zatknutia Raoula Wallenberga sovietskou armádou v Budapešti v roku 1945. Švédsky diplomat dovtedy využil svoje postavenie na záchranu desiatok tisícov Židov pred holokaustom. Po zatknutí ho odvliekli do ZSSR a okolnosti jeho smrti, napriek veľkému úsiliu švédskej diplomacie, sa nikdy nepodarilo objasniť.



Počnúc rokom 2014 Rada Európy z iniciatívy švédskej vlády a maďarského parlamentu vytvorila Cenu Raoula Wallenberga. Cena v hodnote 10.000 eur sa udeľuje každé dva roky ako uznanie za mimoriadne humanitárne úspechy jednotlivca, skupiny jednotlivcov alebo organizácie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)