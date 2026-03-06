< sekcia Zahraničie
Cenu Simone Veilovej dostala lotyšská mimovládka pre obete násilia
V Lotyšsku Centrum Marta v roku 2025 pomohlo viac ako 700 ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami násilia alebo sexuálneho vykorisťovania.
Autor TASR
Paríž 6. marca (TASR) - Cenu Simone Veilovej za svoju prácu na podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia, získala lotyšská mimovládna organizácia Centrum Marta pôsobiaca v Lotyšsku aj na Ukrajine. Cenu, ktorú udeľuje francúzske ministerstvo zahraničných vecí, odovzdali v piatok v Paríži, informoval na svojom webe denník Le Monde, píše TASR.
Centrum Marta „podporuje obete násilia tým, že im poskytuje právnu, psychologickú a sociálnu podporu,“ poznamenal minister pre Európu a zahraničné veci Jean-Noël Barrot počas slávnostného odovzdávania cien konaného dva dni pred Medzinárodným dňom žien.
V Lotyšsku Centrum Marta v roku 2025 pomohlo viac ako 700 ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami násilia alebo sexuálneho vykorisťovania.
„Od ruskej agresie proti Ukrajine centrum pracuje aj s ukrajinskými ženami, ktoré sú obeťami vojny a násilia,“ doplnil Barrot s tým, že Centrum Marta spoločne s partnerskými organizáciami na Ukrajine ženám pomáha nájsť si bývanie, podporuje ich počas súdnych konaní a ponúka im psychologickú podporu.
„Táto cena nám dáva silu a praktické prostriedky na pokračovanie,“ odpovedala zakladateľka Centra Marta Iluta Lace.
Cena Simone Veilovej za rovnosť medzi ženami a mužmi sa udeľuje od roku 2019 jednotlivcovi alebo skupine, ktorá sa angažuje v boji proti násiliu a diskriminácii páchanému na ženách a v podpore rovnosti.
Porota, ktorá rozhodovala o udelení Ceny Simone Veilovej, v prípade Centra Marta ocenila aj jeho angažovanosť v snahách o udržateľnosť Istanbulského dohovoru - medzinárodnej zmluvy prijatej v roku 2011 Radou Európy na boj proti násiliu páchanému na ženách.
Ako ozrejmila predsedníčka poroty, francúzska sudkyňa Ombeline Mahuzierová, porota chcela „vyslať silný odkaz všetkým organizáciám v ostatných členských štátoch, ktoré bojujú za pokračujúcu existenciu tohto dohovoru a bránia jeho reakčnej inštrumentalizácii.“
Le Monde pripomenul, že koncom októbra 2025 väčšina lotyšských poslancov hlasovala za odstúpenie svojej krajiny od Istanbulského dohovoru, ktorý bol ratifikovaný len rok predtým. Predkladatelia návrhu - konzervatívne a národné strany - tento dohovor označujú za nositeľa "cudzej rodovej ideológie", ktorá údajne zasahuje do „každodenného života“ Lotyšov.
Po tom, čo lotyšský prezident Edgars Rinkévičs zákon o odstúpení od dohovoru vetoval a vrátil ho parlamentu na opätovné prerokovanie, sa poslanci rozhodli odložiť rozpravu o odstúpení na 1. novembra 2026, po parlamentných voľbách naplánovaných na jeseň. Dohovor tak v Lotyšsku zatiaľ stále platí, ale je predmetom politického boja.
Centrum Marta „podporuje obete násilia tým, že im poskytuje právnu, psychologickú a sociálnu podporu,“ poznamenal minister pre Európu a zahraničné veci Jean-Noël Barrot počas slávnostného odovzdávania cien konaného dva dni pred Medzinárodným dňom žien.
V Lotyšsku Centrum Marta v roku 2025 pomohlo viac ako 700 ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami násilia alebo sexuálneho vykorisťovania.
„Od ruskej agresie proti Ukrajine centrum pracuje aj s ukrajinskými ženami, ktoré sú obeťami vojny a násilia,“ doplnil Barrot s tým, že Centrum Marta spoločne s partnerskými organizáciami na Ukrajine ženám pomáha nájsť si bývanie, podporuje ich počas súdnych konaní a ponúka im psychologickú podporu.
„Táto cena nám dáva silu a praktické prostriedky na pokračovanie,“ odpovedala zakladateľka Centra Marta Iluta Lace.
Cena Simone Veilovej za rovnosť medzi ženami a mužmi sa udeľuje od roku 2019 jednotlivcovi alebo skupine, ktorá sa angažuje v boji proti násiliu a diskriminácii páchanému na ženách a v podpore rovnosti.
Porota, ktorá rozhodovala o udelení Ceny Simone Veilovej, v prípade Centra Marta ocenila aj jeho angažovanosť v snahách o udržateľnosť Istanbulského dohovoru - medzinárodnej zmluvy prijatej v roku 2011 Radou Európy na boj proti násiliu páchanému na ženách.
Ako ozrejmila predsedníčka poroty, francúzska sudkyňa Ombeline Mahuzierová, porota chcela „vyslať silný odkaz všetkým organizáciám v ostatných členských štátoch, ktoré bojujú za pokračujúcu existenciu tohto dohovoru a bránia jeho reakčnej inštrumentalizácii.“
Le Monde pripomenul, že koncom októbra 2025 väčšina lotyšských poslancov hlasovala za odstúpenie svojej krajiny od Istanbulského dohovoru, ktorý bol ratifikovaný len rok predtým. Predkladatelia návrhu - konzervatívne a národné strany - tento dohovor označujú za nositeľa "cudzej rodovej ideológie", ktorá údajne zasahuje do „každodenného života“ Lotyšov.
Po tom, čo lotyšský prezident Edgars Rinkévičs zákon o odstúpení od dohovoru vetoval a vrátil ho parlamentu na opätovné prerokovanie, sa poslanci rozhodli odložiť rozpravu o odstúpení na 1. novembra 2026, po parlamentných voľbách naplánovaných na jeseň. Dohovor tak v Lotyšsku zatiaľ stále platí, ale je predmetom politického boja.