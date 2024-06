Cenu v Karlových Varoch dostane Viggo Mortensen známy z Pána prsteňov

Praha 19. júna (TASR) - Jednou z hlavných hviezd 58. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (MFF KV) bude americký herec a režisér Viggo Mortensen, ktorého preslávila rola Aragorna v ságe Pán prsteňov. Cenu prezidenta festivalu okrem neho dostanú aj herci Clive Owen či Daniel Brühl. V stredu to oznámili organizátori, informuje spravodajkyňa TASR.



Mortnensen na festivale uvedie úvodnú snímku Až na koniec sveta, ktorú napísal a režíroval a hrá v nej aj jednu z hlavných úloh. Ďalším významným hosťom festivalu bude režisér a producent Steven Soderbergh, ktorý je držiteľom Oscara za réžiu filmu Traffic - Nadvláda gangov z roku 2000. Na festivale uvedie svoje snímky o Franzovi Kafkovi.



Ceny si prevezmú aj nemecký herec, režisér a producent Daniel Brühl a britský herec Clive Owen. Na festivale sa pri tejto príležitosti bude premietať film Sused z roku 2021, ktorý Brühl režíroval a zahral si v ňom hlavnú rolu a tiež snímka Na dotyk z roku 2004, za ktorý Owen získal Zlatý glóbus.



Cenu prezidenta festivalu za mimoriadny prínos českej kinematografii si v posledný festivalový deň prevezme herec Ivan Trojan. Patrí k najobsadzovanejším českým filmovým, televíznym a divadelným hercom posledného štvrťstoročia. Pri príležitosti jeho ocenenia festival uvedie film Karamazovi z roku 2008, kde si zahral jednu z hlavných postáv.



Hviezdou tohtoročnej festivalovej znelky je americký herec Benicio del Toro. Novinkou 58. ročníka je tiež výstava fotografií slovenského fotografa Tona Stana, s ktorým prezident MFF KV Jiří Bartoška dlhoročne spolupracuje. Novú podobu budú mať aj ceny, ktoré sú po 24 rokoch menšie. Podľa Bartošku bola pôvodná cena príliš vysoká a ťažká.



Filmy na festivale súperia o ceny v dvoch súťažiach. Do tej hlavnej sú vybrané celovečerné snímky natočené v uplynulej sezóne, ktoré dosiaľ neboli uvedené v medzinárodnej súťaži na inom festivale. Okrem hlavnej súťaže je tretím rokom súčasťou festivalu aj súťaž Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta.



Festival sa začne na budúci týždeň 28. júna a potrvá do 6. júla. MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe.