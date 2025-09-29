< sekcia Zahraničie
Cenu Václava Havla získal ukrajinský novinár Maksym Butkevyč
Butkevyč si prišiel cenu do Štrasburgu prebrať osobne.
Autor TASR
Štrasburg 29. septembra (TASR) - Laureátom Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025 sa stal ukrajinský novinár a ľudskoprávny aktivista Maksym Butkevyč. TASR o tom informuje podľa príspevkov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) na sociálnych sieťach.
Butkevyč si prišiel cenu do Štrasburgu prebrať osobne. Do užšieho finálového výberu sa dostal spoločne s gruzínskou novinárkou a spoluzakladateľkou nezávislých spravodajských webov Batumelebi a Netgazeti Mziou Amaglobeliovou a azerbajdžanským novinárom a riaditeľom nezávislého portálu Abzas Media Ulvim Hasanlim.
Butkevyč je spoluzakladateľom Centra pre ľudské práva ZMINA a spravodajského webu Hromadske radio. Po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 sa prihlásil k ozbrojeným silám a stal sa veliteľom čaty. V boji bol zajatý a ruské sily ho odsúdili na trinásť rokov väzenia. V októbri 2024 ho prepustili v rámci výmeny zajatcov. Podľa Knižnice Václava Havla je Butkevyč symbolom odvahy a odolnosti pri obrane spravodlivosti a slobody.
Členkou sedemčlennej medzinárodnej poroty pod vedením predsedu PZ RE Theodorosa Rusopulosa bola tento rok aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ďalšími členmi boli český neurológ Martin Bojar, luxemburská politička Anne Brasseurová, holandský politik Tiny Kox, švajčiarska politička Liliane Mauryová Pasquierová a sudca Ústavného súdu ČR Jiří Přibáň.
Cena Václava Havla sa udeľuje od roku 2013 za mimoriadny prínos jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií v oblasti ochrany ľudských práv. Udeľuje ju Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v spolupráci s knižnicou Václava Havla a Nadáciou Charta 77 a je spojená s finančnou odmenou 60.000 eur.
Butkevyč si prišiel cenu do Štrasburgu prebrať osobne. Do užšieho finálového výberu sa dostal spoločne s gruzínskou novinárkou a spoluzakladateľkou nezávislých spravodajských webov Batumelebi a Netgazeti Mziou Amaglobeliovou a azerbajdžanským novinárom a riaditeľom nezávislého portálu Abzas Media Ulvim Hasanlim.
Butkevyč je spoluzakladateľom Centra pre ľudské práva ZMINA a spravodajského webu Hromadske radio. Po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 sa prihlásil k ozbrojeným silám a stal sa veliteľom čaty. V boji bol zajatý a ruské sily ho odsúdili na trinásť rokov väzenia. V októbri 2024 ho prepustili v rámci výmeny zajatcov. Podľa Knižnice Václava Havla je Butkevyč symbolom odvahy a odolnosti pri obrane spravodlivosti a slobody.
Členkou sedemčlennej medzinárodnej poroty pod vedením predsedu PZ RE Theodorosa Rusopulosa bola tento rok aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ďalšími členmi boli český neurológ Martin Bojar, luxemburská politička Anne Brasseurová, holandský politik Tiny Kox, švajčiarska politička Liliane Mauryová Pasquierová a sudca Ústavného súdu ČR Jiří Přibáň.
Cena Václava Havla sa udeľuje od roku 2013 za mimoriadny prínos jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií v oblasti ochrany ľudských práv. Udeľuje ju Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v spolupráci s knižnicou Václava Havla a Nadáciou Charta 77 a je spojená s finančnou odmenou 60.000 eur.