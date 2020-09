Cenu za celoživotné dielo získala hongkonská režisérka Ann Hui

Benátky 9. septembra (TASR) - Hongkonská režisérka Ann Hui získala v utorok Zlatého leva za celoživotné dielo na 77. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, informovala v stredu agentúra AP.



Ocenená režisérka povedala, že chce udelenú cenu "vrátiť Hongkongu" - mestu, v ktorom vyrástla.



"Poskytlo mi vzdelanie a štipendium, aby som mohla študovať v Londýne," povedala a dodala, že Hongkong jej poskytol i životné skúsenosti a príležitosť pracovať a nájsť naplnenie.



"Teraz sa vrátim domov a pokúsim sa pomáhať mladým filmovým tvorcom, aby v budúcnosti takisto získali ceny za celoživotné dielo," povedala.



Kariéra 73-ročnej režisérky sa začala v roku 1979, keď režírovala svoj prvý film s názvom Tajomstvo (The Secret), píše AP. Neskôr spolupracovala s poprednými ázijskými filmovými hviezdami a jej filmy boli premietané na najväčších svetových filmových festivaloch vrátane festivalov v Cannes, Benátkach a Berlíne.



Tohtoročný filmový festival v Benátkach sa začal 2. septembra za prísnych bezpečnostných opatrení zavedených z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



O hlavnú cenu, Zlatého leva, sa uchádza 18 filmov, z ktorých osem nakrútili ženy. V programe festivalu je aj film Love After Love, ktorý režírovala Ann Hui.



Festival v Benátkach potrvá do 12. septembra.











