Ceny Anděl 2024: Ivan Mládek, otec Jožina z bažin, v Sieni slávy

Praha/Bratislava 6. apríla (TASR) - Křižíkův pavilon v areáli Výstaviště Praha bol v sobotu večer (5. 4.) miestom galavečera 34. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca - Cola 2024. Akadémia udelila osem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách. Ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény, ktorú uviedli do Siene slávy.



V hlavných kategóriách získal dve sošky Anděla Vladimír Mišík, po jednej skupina Monkey Business, speváčky Kateřina Marie Tichá, Pam Rabbit, Ewa Farna a Annet X, Kvietah, Lazer Viking a v kategórii slovenský album skupina Para.



Žánrové ocenenia získali Irena & Vojtěch Havlovi za album Four Hands (kategória Alternatíva a elektronika), Mirek Kemel za album Mordyjé (Folk), Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet za album Our Stories (Jazz), Cappella Mariana Constantinople za album Pilgrimage Hudební pouť (Klasika), Viktor Sheen za album Impostor Syndrom (Rap) a kapela Acid Row za album Poisoned Mind (Rock).



Do Siene slávy uviedli skladateľa, textára, speváka, hráča na bendžo a humoristu Ivana Mládka (7. 2. 1942). Na scéne je viac ako 50 rokov. Po ukončení vysokej školy ekonomickej hral v kaviarni Vltava a občas sa uplatnil aj ako štúdiový hudobník. Na 2. folk a country festivale v roku 1970 vystúpil v triu s hráčmi na bendžo J. Augustom a J. Přibylom prvýkrát pod názvom Banjo Band. V závere roka 1974 sa v rozhlase začala hrať jeho prvá skladba Rožnovské hodiny. Od decembra 1975 existuje Banjo Band Ivana Mládka už v známej podobe swingového pesničkárenia, ktorému bolo dané označenie ako džezová ľudovka.



V roku 1976 vychádza prvá LP platňa s názvom Dobrý den!, rok nato LP s názvom Na shledanou! V roku 1992 vychádza prvá kompilácia Best Of Banjo Band Ivana Mládka. Súbežne sa venoval Mládek aj literárnej činnosti, písal poviedky a scénky. Jeho prvá poviedka Úterý bola publikovaná v roku 1980 v týždenníku Mladý svět, scénky interpretovali Luděk Sobota a Josef Dvořák. Od roku 1970 zložil viac ako 400 piesní, jeho zrejme najväčším hitom je Jožin z bažin. V januári 2012 vyšla kompilácia Jožin z bažin a dalších 76 písní. K Mládkovým 80. narodeninám vyšiel vo februári 2022 aj album s poviedkami Moje rodina. V marci 2023 vydal Banjo Band album Poslední Křeč.