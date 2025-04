Ceny Anděl 2024 získali Vladimír Mišík, Monkey Business aj Para

Praha / Bratislava 6. apríla (TASR) – Křižíkův pavilon v areáli Výstaviště Praha bol v sobotu večer (5. 4.) miestom galavečera 34. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca – Cola 2024. Akadémia udelila osem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriach. Ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény, ktorú uviedli do Siene slávy.



Vladimír Mišík získal dve ocenenia – ako sólový interpret a za album roka, v októbri 2024 vydal album Vteřiny, měsíce a roky, ktorý je jeho treťou spoluprácou s producentom Petrom Ostrouchovom. Skupinou roka sú Monkey Business, na svojom konte majú dnes jedenásť vydaných albumov, najnovší Když múzy mlčí zo záveru augusta 2024 je prvým, ktorý nahrali v češtine.



Sólovou interpretkou je Kateřina Marie Tichá, cenu jej vyniesol album Plamen, pri ktorom spojila sily s kapelou zosnulého Davida Stypku Bandjeez. Album Plamen je prvou oficiálnou nahrávkou tejto spolupráce. Speváčka Pam Rabbit získala ocenenie skladba roka za pieseň Space z albumu I Love The Internet Deluxe, ktorý vydala v júni 2024.



Spevácka dvojica Ewa Farna a Annet X získala cenu Anděl za duet To je moje holka z októbra 2024. Cenu za klip si prevzal Lazer Viking za video Icu BBY režiséra J. Walkera. Objavom roka je speváčka Kvietah vďaka albumu Díky, včely z júna 2024.



Cenu za najlepší slovenský album si prevzala skupina Para. Táto úspešná formácia vznikla v septembri 1995, vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Na svojom konte majú dnes osem vydaných albumov, vo februári 2024 vydali ôsmy album Pre všetko okolo nás. Na november pripravuje kapela veľkolepý koncert k 30. narodeninám.



Do Siene slávy uviedli skladateľa, textára, speváka, hráča na bebdžo a humoristu Ivana Mládka (1942). V závere roku 1974 sa v rozhlase začala hrať jeho prvá skladba Rožnovské hodiny. V roku 1975 založil Banjo Band Ivana Mládka a v roku 1976 vychádza prvá LP platňa s názvom Dobrý den!, rok nato LP s názvom Na shledanou!. V marci 2023 vydal Banjo Band album Poslední Křeč.