Ceny Anděl 2025 získali Prokop, James Cole & Idea aj Richard Müller
Dve anjelské sošky si prevzali Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka, ktorý získal ocenenie v kategóriách Album roka a Sólový interpret.
Autor TASR
Praha/Bratislava 12. apríla (TASR) – Křižíkův pavilon v areáli Výstaviště Praha bol v sobotu večer (11. 4.) miestom galavečera odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca–Cola 2025. Akadémia udelila osem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách. Ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album. Sošku Anjela získal Richard Müller so skupinou Banket za album Slovenská strela. Do siene slávy uviedli speváčku Lenku Filipovú. Moderátormi večera boli Libor Bouček a Martin Mikyska.
Dve anjelské sošky si prevzali Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka, ktorý získal ocenenie v kategóriách Album roka a Sólový interpret. Rovnako dvoch anjelov získali James Cole & Idea v kategóriách Rap a Spoločný projekt za album Dona. Skupinou roka je kapela z Valašského Meziříčí Mňága a Žďorp, ocenenie im vyniesol ich nový album Hoříš? Hořím! Objavom roka je mladá speváčka s americkými koreňmi Marie April, ktorej cenu vyniesol debutový album Tangerines. Trojica Gufrau, Victor Kal. a Rohony získali ocenenie v kategórii Skladba roka za song Navždycky blázen.
Sólovou interpretkou je Klára Vytisková vďaka albumu +EGA. Objavom roka je mladá speváčka s americkými koreňmi Marie April, ocenenie získala za debutový album Tangerine. Anděla za klip roka získal Yasha 96 za videoklip ku skladbe Shake You Off režiséra Jakuba J. Jiráska. Do Siene slávy uviedli speváčku, skladateľku, textárku a gitaristku Lenku Filipovú, cenu za ňu prevzala jej dcéra, speváčka a skladateľka Lenny.
V žánrových oceneniach si sošku za víťazstvo v kategórii Alternatíva a elektronika odniesla formácia Ida The Young za album Tell Me When You Pass The Sun, v kategórii Folk uspel Jan Běťák s albumom Jazykem květin. Kategóriu Jazz ovládol Tomáš Liška & Invisible World vďaka albumu Holy Grail, Klasiku Alinde Quintet a ich Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák. Rockovým highlightom uplynulého roka se stala platňa Amen kapely Lvmen.
Najviac hlasov v kategórii Slovenský album získal Richard Müller s kapelou Banket za album Slovenská strela. V trojici nominovaných boli aj Adam Ďurica s albumom Adam a skupina Peter Bič Project s albumom Stále ťa má niekto rád.
Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 sú vyhlasované ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška Anděla so šalmajou od sochára Jaroslava Rónu.
