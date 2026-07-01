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Ceny benzínu v Rusku prvýkrát prekročili 100 rubľov za liter
Denník Novaja Gazeta napísal, že úrady začali zatýkať a pokutovať za nelegálnu obchodnú činnosť ľudí, ktorí prostredníctvom inzerátov na Telegrame predávajú predražený benzín.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 1. júla (TASR) - Súkromné ruské čerpacie stanice, ktoré nie sú prepojené s veľkými ropnými spoločnosťami, začali predávať benzín a naftu za maloobchodné ceny 120 až 140 rubľov (1,35 - 1,57 eura) za liter. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Pre rastúcu palivovú krízu spôsobenú systematickými útokmi Kyjeva na ruské ropné rafinérie sa ceny na niektorých staniciach prvýkrát priblížili k hranici 100 rubľov (1,12 eura) už pred dvoma týždňami, ale neprekročili ju. Ich softvér nebol doteraz nastavený na trojciferné sumy, ale do konca júna sa situácia na trhu s palivami zhoršila a nezávislé stanice už museli technicky upraviť svoj softvér.
„Drahé palivo neodrádza zákazníkov, ktorí si prídu natankovať, keď vidia v blízkosti zatvorené stanice patriace ropným spoločnostiam,“ povedal jeden z obchodníkov pre agentúru Reuters.
„Myslím si, že situácia nie je veľmi dobrá,“ povedal motorista čakajúci v rade pred čerpacou stanicou agentúre Associated Press v pondelok, deň po televíznych prejavoch prezidenta Vladimira Putina.
„V televízii hovoria jednu vec a skutočnosť je iná. ... Ľudia stoja v rade všade,“ dodal a z bezpečnostných obáv odmietol uviesť svoje celé meno.
Šéf Kremľa Vladimir Putin pripustil určitý nedostatok ropných palív, ale trval na tom, že „nie je kritický“ a je iba „dočasný“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na Telegrame napísal, že „Putin môže v televízii stále donekonečna tvrdiť, že má vraj všetko pod kontrolou“, ale Rusi vidia, že vojna „dosiahla bod, keď aj ropný štát – čerpacia stanica, ako sa kedysi nazývalo Rusko – teraz čelí nedostatku“.
Na nezávislých čerpacích staniciach v ruskom Centrálnom federálnom okruhu, ktoré majú palivo, sa benzín AI-92 predáva za 115 rubľov (1,29 eura) za liter a viac, AI-95 za 120 rubľov (1,35 eura) a nafta za 130 – 140 rubľov (1,46 - 1,57 eura) za liter.
V súčasných podmienkach s vyššími cenami nedokážu bez problémov fungovať ani nezávislé čerpacie stanice. Čerpacie stanice vertikálne integrovaných ropných spoločností (VIOC) majú ceny zhruba polovičné. Tvoria sa však pred nimi rady a pri vypredaní treba čakať na novú dodávku paliva. Ich ceny zatiaľ len mierne stúpli z úrovne spred krízy: AI-92 stojí 63 až 66 rubľov (0,72 eura) za liter, AI-95 70 až 73 rubľov (0,8 eura) za liter.
Denník Novaja Gazeta napísal, že úrady začali zatýkať a pokutovať za nelegálnu obchodnú činnosť ľudí, ktorí prostredníctvom inzerátov na Telegrame predávajú predražený benzín. Zatknutí na Kryme, kde sú pre súkromníkov zatvorené všetky čerpacie stanice, ho predávali od 250 do 300 rubľov (2,81 - 3,57 eura) za liter. To zhruba zodpovedá ponukám, ktoré našla Novaja Gazeta na Telegrame.
Podľa agentúry AP Ukrajina uskutočnila od marca viac ako 50 útokov na ropné rafinérie, sklady, terminály a inú energetickú infraštruktúru v Rusku a na nezákonne anektovanom Krymskom polostrove. Často bolo to isté zariadenie zasiahnuté viackrát – napríklad rafinéria v čiernomorskom meste Tuapse štyrikrát.
Množstvo ropy, ktoré Rusko spracovalo na palivo v júni, kleslo oproti minulému roku o štvrtinu na 3,95 milióna barelov denne. To je najnižšia úroveň za viac ako dve desaťročia, uviedol analytik ropných trhov v spoločnosti Energy Intelligence Gary Peach.
„Výpadky sú mimoriadne,“ povedal. Produkcia benzínu klesla o 17 percent na 850.000 barelov denne z 1,03 milióna barelov denne pred rokom.
Pre rastúcu palivovú krízu spôsobenú systematickými útokmi Kyjeva na ruské ropné rafinérie sa ceny na niektorých staniciach prvýkrát priblížili k hranici 100 rubľov (1,12 eura) už pred dvoma týždňami, ale neprekročili ju. Ich softvér nebol doteraz nastavený na trojciferné sumy, ale do konca júna sa situácia na trhu s palivami zhoršila a nezávislé stanice už museli technicky upraviť svoj softvér.
„Drahé palivo neodrádza zákazníkov, ktorí si prídu natankovať, keď vidia v blízkosti zatvorené stanice patriace ropným spoločnostiam,“ povedal jeden z obchodníkov pre agentúru Reuters.
„Myslím si, že situácia nie je veľmi dobrá,“ povedal motorista čakajúci v rade pred čerpacou stanicou agentúre Associated Press v pondelok, deň po televíznych prejavoch prezidenta Vladimira Putina.
„V televízii hovoria jednu vec a skutočnosť je iná. ... Ľudia stoja v rade všade,“ dodal a z bezpečnostných obáv odmietol uviesť svoje celé meno.
Šéf Kremľa Vladimir Putin pripustil určitý nedostatok ropných palív, ale trval na tom, že „nie je kritický“ a je iba „dočasný“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na Telegrame napísal, že „Putin môže v televízii stále donekonečna tvrdiť, že má vraj všetko pod kontrolou“, ale Rusi vidia, že vojna „dosiahla bod, keď aj ropný štát – čerpacia stanica, ako sa kedysi nazývalo Rusko – teraz čelí nedostatku“.
Na nezávislých čerpacích staniciach v ruskom Centrálnom federálnom okruhu, ktoré majú palivo, sa benzín AI-92 predáva za 115 rubľov (1,29 eura) za liter a viac, AI-95 za 120 rubľov (1,35 eura) a nafta za 130 – 140 rubľov (1,46 - 1,57 eura) za liter.
V súčasných podmienkach s vyššími cenami nedokážu bez problémov fungovať ani nezávislé čerpacie stanice. Čerpacie stanice vertikálne integrovaných ropných spoločností (VIOC) majú ceny zhruba polovičné. Tvoria sa však pred nimi rady a pri vypredaní treba čakať na novú dodávku paliva. Ich ceny zatiaľ len mierne stúpli z úrovne spred krízy: AI-92 stojí 63 až 66 rubľov (0,72 eura) za liter, AI-95 70 až 73 rubľov (0,8 eura) za liter.
Denník Novaja Gazeta napísal, že úrady začali zatýkať a pokutovať za nelegálnu obchodnú činnosť ľudí, ktorí prostredníctvom inzerátov na Telegrame predávajú predražený benzín. Zatknutí na Kryme, kde sú pre súkromníkov zatvorené všetky čerpacie stanice, ho predávali od 250 do 300 rubľov (2,81 - 3,57 eura) za liter. To zhruba zodpovedá ponukám, ktoré našla Novaja Gazeta na Telegrame.
Podľa agentúry AP Ukrajina uskutočnila od marca viac ako 50 útokov na ropné rafinérie, sklady, terminály a inú energetickú infraštruktúru v Rusku a na nezákonne anektovanom Krymskom polostrove. Často bolo to isté zariadenie zasiahnuté viackrát – napríklad rafinéria v čiernomorskom meste Tuapse štyrikrát.
Množstvo ropy, ktoré Rusko spracovalo na palivo v júni, kleslo oproti minulému roku o štvrtinu na 3,95 milióna barelov denne. To je najnižšia úroveň za viac ako dve desaťročia, uviedol analytik ropných trhov v spoločnosti Energy Intelligence Gary Peach.
„Výpadky sú mimoriadne,“ povedal. Produkcia benzínu klesla o 17 percent na 850.000 barelov denne z 1,03 milióna barelov denne pred rokom.