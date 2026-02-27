< sekcia Zahraničie
Ceny Cézar sú rozdané. Kto si odniesol čestné ocenenie?
César za najlepší film vo štvrtok večer putoval snímke Putá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 27. februára (TASR) - Americko-kanadský herec Jim Carrey si vo štvrtok na slávnostnej ceremónii v Paríži odniesol čestné ocenenie César, ktoré udeľuje Francúzska filmová akadémia. Carrey prijal ocenenie vo francúzštine, žartoval o svojich jazykových schopnostiach a pripomenul svoj francúzsky pôvod. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie France 24.
„Aká bola moja francúzština? Takmer priemerná, však?“ poznamenal 64-ročný Carrey pri preberaní čestného Cézara a pripomenul, že má francúzskeho príbuzného spred „asi 300 rokov“.
Carrey začínal ako stand-up komik a neskôr ho preslávili kultové komédie z 90. rokov ako Blbý a blbší, Maska a Ace Ventura: Zvierací detektív. Neskôr sa zameral aj na vážnejšie úlohy a získal Zlatý glóbus za výkon vo filme Truman Show (1998) a uznanie mu priniesla aj snímka Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004).
César za najlepší film vo štvrtok večer putoval snímke Putá, ktoré nás spájajú o nečakanom vzťahu medzi ženou, ovdoveným mladým otcom a jeho deťmi.
Za najlepšieho režiséra vyhlásili Američana Richarda Linklatera za jeho čiernobiely film Nová vlna o okolnostiach natáčania klasickej snímky z čias francúzskej novej vlny Na konci s dychom (1960).
Lea Druckerová získala cenu za najlepší ženský herecký výkon vo filme Prípad 137. Cenu za najlepšieho herca si odniesol Laurent Laffitte za výkon vo filme Najbohatšia žena na svete.
„Aká bola moja francúzština? Takmer priemerná, však?“ poznamenal 64-ročný Carrey pri preberaní čestného Cézara a pripomenul, že má francúzskeho príbuzného spred „asi 300 rokov“.
Carrey začínal ako stand-up komik a neskôr ho preslávili kultové komédie z 90. rokov ako Blbý a blbší, Maska a Ace Ventura: Zvierací detektív. Neskôr sa zameral aj na vážnejšie úlohy a získal Zlatý glóbus za výkon vo filme Truman Show (1998) a uznanie mu priniesla aj snímka Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004).
César za najlepší film vo štvrtok večer putoval snímke Putá, ktoré nás spájajú o nečakanom vzťahu medzi ženou, ovdoveným mladým otcom a jeho deťmi.
Za najlepšieho režiséra vyhlásili Američana Richarda Linklatera za jeho čiernobiely film Nová vlna o okolnostiach natáčania klasickej snímky z čias francúzskej novej vlny Na konci s dychom (1960).
Lea Druckerová získala cenu za najlepší ženský herecký výkon vo filme Prípad 137. Cenu za najlepšieho herca si odniesol Laurent Laffitte za výkon vo filme Najbohatšia žena na svete.