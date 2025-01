Ceny hudobného priemyslu - Grammy - odovzdajú 2. februára

New York 14. januára (TASR) - V poradí 67. ročník slávnostného odovzdávania hudobných cien Grammy sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne - 2. februára - v Los Angeles. V noci na utorok o tom informovali organizátori slávnostného večera, ktorí dodali, že galavečer sa v záujme zaistenia bezpečnosti uskutoční v tesnej spolupráci s miestnymi úradmi.



Generálny riaditeľ Recording Academy a jej nadácie MusiCares Harvey Mason Jr. podľa agentúry AFP spresnil, že ceny Grammy tento rok nielen ocenia umenie a úspechy hudobnej komunity, ale budú slúžiť aj ako platforma na získanie finančných prostriedkov na podporu úsilia hasičov a záchranárov, ktorí v požiaroch vyčínajúcich už vyše týždňa v okolí Los Angeles "riskujú svoje životy, aby ochránili tie naše".



Mason v tejto súvislosti pripomenul, že "v ťažkých časoch má hudba silu liečiť, utešovať a spájať ako nič iné".



Doplnil, že Recording Academy a MusiCares vyzbierali doteraz dva milióny dolárov na pomoc tým, ktorí to v dôsledku lesných požiarov potrebujú.



Výťažok zo zbierky má ísť pre neziskovú organizáciu zameranú na "obnovu infraštruktúry, podporu vysídlených rodín a pokrok v technológiách a stratégiách požiarnej prevencie, aby sa zabezpečilo, že mesto Los Angeles bude lepšie pripravené na požiare.



Ceny Grammy budú ocenením pre projekty, ktoré vznikli v čase od 16. septembra 2023 do 30. augusta 2024. Najviac nominácií 11 získala speváčka Beyoncé.



Zábavný priemysel v hlavnom meste šoubiznisu - Los Angeles - momontálne zvažuje, ako sa zachovať vo svojej práve začatej sezóne udeľovania cien.



Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) udeľujúca prestížne filmové ocenenia Oscar v pondelok oznámila, že už po druhý raz odložila vyhlásenie tohtoročných nominácií.



Pôvodný termín 17. januára organizátori presunuli najskôr na 19. januára, ale vzhľadom na situáciu s požiarmi v oblasti Los Angeles sa nominácie budú vyhlasovať napokon až 23. januára.



Zrušený bol aj obed pre oscarových nominantov a oznámenie nominácií sa presunulo do online priestoru.



Televízny prenos udeľovania cien Oscar by sa mal konať v pôvodne pripravovanom termíne 2. marca, píše Reuters. .