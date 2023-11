Ceny ropy klesli o vyše 2 %, za týždeň sa prepadli o viac než 6 %

New York 5. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa pokles o viac než 2 % a cena ropy Brent ukončila obchodovanie pod 85 USD za barel (159 litrov). Prispelo k tomu zmiernenie obáv na trhoch z rozšírenia konfliktu medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas z Gazy do ďalších oblastí regiónu. Navyše, v USA vzniklo v októbri omnoho menej nových pracovných miest, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla v závere piatkového (3. 11.) obchodovania o 1,96 USD (2,26 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 84,89 USD (79,32 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom klesla o 1,95 USD (2,36 %) a piatkové obchodovanie uzatvorila na úrovni 80,51 USD/barel. Za celý týždeň zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch pokles o viac než 6 %.



"Trhy konflikt sledujú, vidia však, že zatiaľ nespôsobil výkyvy ani na strane ponuky, ani na strane dopytu," povedal John Kilduff zo spoločnosti Again Capital v New Yorku.



Navyše, údaje o vývoji na trhu práce v USA za mesiac október ukázali, že vniklo podstatne menej nových pracovných miest než v septembri, ako aj v porovnaní s očakávaniami. Okrem toho sa zvýšila miera nezamestnanosti, zatiaľ čo trhy predpokladali stagnáciu.



V USA vzniklo v októbri mimo poľnohospodárstva 150.000 nových pracovných miest, pričom analytici počítali s vytvorením približne 180.000 nových pracovných pozícií. Na porovnanie, v septembri vzniklo v Spojených štátoch po revízii 297.000 nových pozícií.



Miera nezamestnanosti dosiahla 3,9 %, o 0,1 percentuálneho bodu viac než v septembri. Aj v tomto prípade boli údaje horšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na septembrovej úrovni.