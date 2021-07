Ceny ropy sa prepadli zhruba o šesť percent

Londýn 19. júla (TASR) - Ceny ropy sa prepadli zhruba o 6 %, pričom cena Brentu klesla k hranici 69 USD a cena americkej ropy WTI k hranici 67 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na dohodu ropných producentov o zvýšení produkcie, ktorá prichádza v období, keď v mnohých krajinách sveta opätovne rastie počet infikovaných novým koronavírusom a hrozí ďalšie zatváranie ekonomiky.



Po predchádzajúcich sporoch sa členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom (spolu tvoria zoskupenie OPEC+) dohodli a v nedeľu (18. 7.) oznámili, že od augusta začnú zvyšovať každý mesiac ťažbu o 400.000 barelov denne. Do konca roka by tak mali dodávky na svetové trhy vzrásť o 2 milióny barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 17.23 h SELČ 69,25 USD (58,86 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou z piatka (16. 7.) klesla cena Brentu o 4,34 USD, čo predstavuje 5,90 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste dosiahla 67,03 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,78 USD alebo 6,66 %.



(1 EUR = 1,1766 USD)