Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili

Singapur 11. marca (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno po stratách z predchádzajúceho dňa výraznejšie nezmenili. Na trhu pretrváva neistota súvisiaca s colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tlak na ceny vytvárajú aj ropné štáty združené v aliancii OPEC+, ktoré sa dohodli, že v apríli začnú zvyšovať ťažbu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v utorok o 7.25 h SEČ predával po 66,02 USD (60,88 eura). To bolo o jeden cent alebo 0,02 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 9 centov alebo 0,13 % na 69,37 USD za barel.



Protekcionistická politika amerického prezidenta rozkolísala trhy po celom svete. Trump zaviedol a následne odložil clá pre Kanadu a Mexiko, ktoré sú najväčšími dodávateľmi ropy do Spojených štátov. Washington zároveň zvýšil clá na čínsky tovar. Dotknuté krajiny na tieto kroky Washingtonu reagovali vlastnými odvetnými clami.



Neistota v oblasti colnej politiky vedie k obavám, že americká ekonomika by sa mohla prepadnúť do recesie. Túto možnosť nevylúčil ani Trump, keď počas víkendu uviedol, že ekonomiku možno čaká "prechodné obdobie". Americký minister obchodu Howard Lutnick zároveň v nedeľu (9. 3.) vyhlásil, že prezident neplánuje poľaviť v colnom tlaku voči Mexiku, Kanade a Číne.



