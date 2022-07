New York 18. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, keďže cesta amerického prezidenta Joea Bidena do Saudskej Arábie nepriniesla žiaden prísľub na zvýšenie dodávok komodity na trh, kde je situácia napätá. Aj keď na druhej strane vyhliadky na rozsiahle blokády spojené s ochorením COVID-19 v Číne by mohli obmedziť dopyt a zmierniť napätie na trhu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v pondelok o 19.25 h SELČ predával po 101,90 USD (100,58 eura). To bolo o 4,31 USD alebo 4,42 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 4,85 USD alebo 4,79 % na 106,01 USD za barel.



(1 EUR = 1,0131 USD)