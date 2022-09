Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa však stále drží pod 90 USD za barel

Singapur 9. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast, keď náladu na trhoch naďalej ovplyvňujú varovania Ruska, že niektorým krajinám môže úplne zastaviť dodávky plynu a ropy. Napriek tomu sa cena Brentu, ktorá tento týždeň prvýkrát od februára skĺzla pod 90 USD za barel (159 litrov), nad túto hranicu nedostala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.48 h SELČ 89,60 USD (89,52 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 45 centov (0,50 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 83,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 29 centov alebo 0,35 %.



Za celý týždeň však v obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k poklesu približne o 4 %, keď v jednej chvíli počas tohto týždňa klesli ceny komodity na najnižšiu úroveň od januára. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať týždenný pokles cien ropy druhý týždeň po sebe.



Rozsah poklesu za celý týždeň by bol ešte výraznejší, zmiernili ho však varovania ruského prezidenta Vladimira Putina v priebehu týždňa. Ten na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku vyhlásil, že európskym krajinám, ktoré zavedú cenový strop na ruské fosílne palivá, zastaví Moskva dodávky úplne.



(1 EUR = 1,0009 USD)