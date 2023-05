Ceremoniál budú môcť sledovať diváci aj zadarmo priamo pri Seine

Paríž 23. mája (TASR) - Otvárací ceremoniál OH 2024 v Paríži si budú môcť pozrieť naživo aj stovky tisícov divákov a to úplne zadarmo. Informoval o tom francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin s tým, že na poriadok bude dohliadať až 35.000 pracovníkov bezpečnostných zložiek.



Záujemci o voľné vstupenky musia o ne požiadať prihlásením sa cez registračnú platformu. Šťastlivci si otvorenie olympiády na rieke Seina budú môcť pozrieť z horných miest na nábreží, lukratívnejšie dolné miesta budú vyhradené pre platiacich divákov. Najdrahšia vstupenka na otvárací ceremoniál stojí 2700 eur, pripomína DPA.



Organizátori hier v Paríži sa v decembri 2021 rozhodli zmeniť dlhé roky zaužívaný zvyk štadiónových slávností. Záverečný ceremoniál hier bude na námestí Trocadéro pod Eiffelovou vežou. Viac ako 100 lodí so športovcami a členmi výprav z dvesto krajín sa bude pri otvorení olympiády plaviť po šesťkilometrovej trase medzi mostami Pont d'Austerlitz a Pont d'Iena v centre Paríža.