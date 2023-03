Čerevatyj: Do boja o Bachmut nasadili Rusi zdatnejších vagnerovcov

Kyjev 1. marca (TASR) - Ruské sily nasadili do bojov o východoukrajinské mesto Bachmut skúsenejších bojovníkov z ruskej súkromnej polovojenskej Vagnerovej skupiny. Povedal to v stredu hovorca ukrajinskej armády Serhij Čerevatyj pre stanicu CNN.



"Charakteristickým znakom je, že nepriateľ vyslal do útoku najpripravenejšie jednotky vagnerovcov," povedal Čerevatyj. "Na čele týchto jednotiek stoja vojaci, ktorí majú bojové skúsenosti zo Sýrie, Líbye a ďalších konfliktných miest," priblížil.



"Nepriateľ podnikol 209 útokov s použitím delostrelectva, systémov MLRS. Prebehlo 57 prestreliek a jeden nepriateľský nálet," dodal s tým, že len v obývanej oblasti Bachmutu a jej okolí došlo k 85 delostreleckým útokom a priamo pri meste sa odohralo aj prinajmenšom 25 prestreliek. Ruské sily však podľa jeho slov utrpeli obrovské straty, zatiaľ čo ukrajinskí obrancovia hrdinsky odolávajú.



"Proti nepriateľovi teraz vyhrávame tým, že mu nedovoľujeme systematicky prelomiť našu obranu (na tzv. bachmutskom fronte), rýchlo sa dostať do tyla a obkľúčiť naše jednotky," dodal.



Aj šéf ruských vagnerovcov Jevgenij Prigožin v stredu povedal, že ukrajinské sily kladú v Bachmute "zúrivý odpor". "Ukrajinská armáda vysiela do Bachmutu ďalšie vojenské zálohy a snaží sa mesto udržať zo všetkých síl... Desaťtisíce jej bojovníkov kladú zúrivý odpor... Bitka je každým dňom krvavejšia," uviedol Prigožin v krátkom videozázname, o ktorom informuje stanica Sky News.



Bitka o toto východoukrajinské mesto je jednou z najintenzívnejších v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine. Ak Rusi Bachmut dobyjú, využijú ho podľa Sky News ako odrazový mostík na obsadenie väčších miest, ako sú Kramatorsk a Slovjansk.



Velitelia ukrajinskej armády taktiež upozorňujú, že situácia v Bachmute sa v posledných dňoch výrazne zhoršuje, pričom Rusko stupňuje pokusy o dobytie mesta.