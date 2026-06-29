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CERN odstavil veľký hadrónový urýchľovač, ide sa modernizovať

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Fyzici dúfajú, že modernizovaný urýchľovač prinesie nové poznatky o základných zákonoch fyziky vrátane podstaty tmavej hmoty.

Autor TASR
Ženeva 29. júna (TASR) - Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve odstavila v pondelok ráno Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), aby začala jeho plánovanú rozsiahlu modernizáciu. Jej cieľom je zvýšiť výkon urýchľovača a priblížiť vedcov k objasneniu záhady tmavej hmoty, informovala agentúra DPA, píše TASR.

Fyzici dúfajú, že modernizovaný urýchľovač prinesie nové poznatky o základných zákonoch fyziky vrátane podstaty tmavej hmoty. Tá spolu s tmavou energiou podľa súčasných vedeckých teórií tvorí približne 95 percent vesmíru, ale vedci ju doteraz priamo nepozorovali ani nedetegovali.

Modernizované zariadenie s názvom HiLumi-LHC by malo začať fungovať v júni 2030.

Počas nasledujúcich štyroch rokov prejdú modernizáciou kľúčové časti urýchľovača, ktorý je umiestnený v 27-kilometrovom podzemnom prstenci na hraniciach Švajčiarska a Francúzska. Slúži na urýchľovanie protónov a jadier olova na rýchlosti blízke rýchlosti svetla. Modernizácia má umožniť výrazne vyšší počet zrážok protónov a získať nové poznatky o fungovaní vesmíru.
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