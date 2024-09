CERN ukončuje spoluprácu s ruskými laboratóriami

Zürich 30. septembra (TASR) - Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) neobnoví dohodu o spolupráci s Ruskom po tom, ako 30. novembra vyprší jej platnosť. Rozhodnutie prijal CERN v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a znamená, že už nebude spolupracovať s 400 až 500 vedcami napojenými na ruské laboratóriá, oznámil v pondelok hovorca tejto inštitúcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CERN so sídlom vo Švajčiarsku, ktorý je známy najmä štúdiami z oblasti časticovej fyziky a Veľkým hadrónovým urýchľovačom, z toho istého dôvodu zastavil aj spoluprácu s približne 15 bieloruskými vedcami. "CERN je medzinárodná organizácia, no nie je to (izolovaný) ostrov. Je neprijateľné podporovať vedecký výskum, keď prebiehajú vojny medzi krajinami, ktorých zamestnanci kedysi v rámci CERN-u spolupracovali," povedal hovorca tejto inštitúcie.



"Keď vypukla vojna (na Ukrajine), všetky (takéto) aktivity boli pozastavené," dodal hovorca. "Teraz sa toto rozhodnutie stalo oficiálnejším," dodal hovorca na margo spolupráce s Ruskom.



Rusko kritizovalo už zmienené pozastavenie spolupráce, pričom to označilo za spolitizovaný, diskriminačný a neprijateľný krok.



Reuters vysvetľuje, že ruskí vedci budú môcť naďalej zostať spolupracovať s CERN-om, ak sú napojení na iné ako ruské inštitúcie, čo je teraz prípad približne 90 z nich. CERN celosvetovo spolupracuje s približne 17.000 vedcami.