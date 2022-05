Černochová bude žiadať o 700 miliónov Kč na vojenskú pomoc Ukrajine

Praha 29. mája (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová chce v nasledujúcich týždňoch požiadať vládu ČR o uvoľnenie ďalších peňazí na vojenskú pomoc Ukrajine. Malo by ísť o čiastku okolo 600–700 miliónov Kč (24–28 miliónov eur). Politička z ODS to povedala v nedeľu v Českej televízii, monitoruje spravodajský server Novinky.cz.



"Podstatné je, aby pomoc bola kontinuálna. Česká republika patrí medzi krajiny, ktoré pomáhajú dlhodobo. Na rokovanie vlády mám pripravený ďalší vojenský materiál v objeme okolo 600–700 miliónov korún," povedala Černochová.



Česko patrí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu medzi najväčších podporovateľov napadnutej krajiny, všímajú si Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo. Doposiaľ ČR poskytla Ukrajine zbrane vrátane ťažkej techniky, ako sú tanky či vrtuľníky, a vojenský materiál za viac než 3,5 miliardy Kč (142 miliónov eur).



Pripomenula, že české ministerstvo obrany pracuje s ukrajinským veľvyslanectvom v Prahe aj na nákupe zbraní a vojenskej techniky za peniaze, ktoré ľudia posielajú ambasáde na bankový účet. Veľvyslanectvo takto zatiaľ získalo zhruba 1,2 miliardy Kč (48,5 milióna eur).



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami znova požiadal západné krajiny, aby dodali ďalšie zbrane, pripomínajú Novinky.cz.



"Potrebujeme zbrane, ktoré by pomohli nielen zastaviť ruský útok, ale aj oslobodzovať okupované územia. Potrebujeme tanky, obrnené vozidlá. A aj raketomety, ktoré by mohli strieľať na 60–90 kilometrov, aby sme mohli z bezpečnej vzdialenosti útočiť na ruské pozície," priblížil v nedeľu ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Ukrajina podľa neho potrebuje však i ďalšiu vojenskú techniku a systémy protileteckej ochrany.