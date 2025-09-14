< sekcia Zahraničie
Černochová: České vrtuľníky dorazia do Poľska už v nedeľu
Operovať v krajine začnú do niekoľkých dní.
Autor TASR
Praha 14. septembra (TASR) - Tri české vrtuľníky Mi-171Š dorazia do Poľska už v nedeľu. V relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca to potvrdila ministerka obrany Jana Černochová. Počíta sa tiež s vyslaním až 150 českých vojakov maximálne na tri mesiace. Ide o reakciu na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, informuje TASR.
„V priebehu niekoľkých hodín by mali doraziť na územie Poľskej republiky,“ uviedla ministerka. Operovať v krajine začnú do niekoľkých dní. Vyslanie vrtuľníkovej jednotky podľa nej vychádza z rozhodnutia Poslaneckej snemovne, ktoré platí do roku 2026 a ide o súčasť posilnenia východného krídla NATO v rámci predsunutej prítomnosti.
K prieniku celkovo 19 ruských dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. NATO už v reakcii spustilo novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín východného krídla.
Ruské drony narušili vzdušný priestor členského štátu NATO aj v sobotu, keď prenikli do Rumunska. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský v reakcii uviedol, že ide o ďalšiu ruskú provokáciu.
„Rusko ďalej provokuje. Včera v noci išlo o Rumunsko. Na ruské ‚omyly‘ neverím. Ako spojenci v NATO zostávame v strehu. Rusko musí za provokácie voči NATO zaplatiť konkrétnu cenu. Česko preto podporuje ďalšie sankcie,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X.
„V priebehu niekoľkých hodín by mali doraziť na územie Poľskej republiky,“ uviedla ministerka. Operovať v krajine začnú do niekoľkých dní. Vyslanie vrtuľníkovej jednotky podľa nej vychádza z rozhodnutia Poslaneckej snemovne, ktoré platí do roku 2026 a ide o súčasť posilnenia východného krídla NATO v rámci predsunutej prítomnosti.
K prieniku celkovo 19 ruských dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. NATO už v reakcii spustilo novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín východného krídla.
Ruské drony narušili vzdušný priestor členského štátu NATO aj v sobotu, keď prenikli do Rumunska. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský v reakcii uviedol, že ide o ďalšiu ruskú provokáciu.
„Rusko ďalej provokuje. Včera v noci išlo o Rumunsko. Na ruské ‚omyly‘ neverím. Ako spojenci v NATO zostávame v strehu. Rusko musí za provokácie voči NATO zaplatiť konkrétnu cenu. Česko preto podporuje ďalšie sankcie,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X.