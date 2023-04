Černochová: Česko chce Ukrajine poskytnúť pomoc za 700 miliónov korún

Praha 5. apríla (TASR) - Česko plánuje poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc zo svojich skladov v hodnote do 700 miliónov českých korún. Uviedla to v stredu ministerka obrany Jana Černochová po stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Černochová Pavlovi odovzdala doterajší zoznam českej pomoci a informovala ho o zložení možnej budúcej pomoci. Pavel minulý týždeň v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung uviedol, že Česko Ukrajine dodávkami zbraní pomohlo, ako sa dalo, veľa ďalších možností však už nemá.



"Pomoc, ktorá je ešte z našej strany spolu s náčelníkom generálneho štábu naplánovaná, je v hodnote 600-700 miliónov korún (takmer 30 miliónov eur)," povedala ministerka. "Je to vojenský materiál v našich skladoch, ktorý je takzvane nepotrebný a ktorý môže armáda poslať na Ukrajinu bez toho, aby tým ohrozila vlastnú obranyschopnosť," vysvetlila šéfka rezortu obrany.



Zdôraznila, že pri uvažovaní o poskytnutí konkrétneho vojenského materiálu Ukrajine z armádnych skladov dbajú na to, aby už bolo jasné, čím sa dá prípadne nahradiť.



Ministerka pripomenula, že za poskytnutú vojenskú pomoc Ukrajine už ČR dostala rôzne náhrady. Napríklad osem vrtuľníkov od Spojených štátov či 306 miliónov amerických dolárov, za ktoré česká armáda nakúpi vojenský materiál, ktorý bežne používa.



Černochová tiež Pavla informovala, že v utorok Poslanecká snemovňa v druhom čítaní schválila návrh zákona, podľa ktorého ČR bude dávať dve percentá HDP na obranu tak, ako ju k tomu zaväzuje členstvo v Severoatlantickej aliancii.



spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová