Černochová: Dianie v Gaze je odveta za útok Hamasu

Praha 10. októbra (TASR) - Aktuálna situácia v pásme Gazy je odvetou za útok na Izrael, ktorý má právo na sebaobranu. V utorok to povedala česká ministerka obrany Jana Černochová. Pondelková minúta ticha v Rade OSN pre ľudské práva za "stratu nevinných životov na okupovanom palestínskom území a inde" ju pobúrila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"To, čo prebieha dnes v pásme Gazy, je jednoducho odveta za ten celkom bezprecedentný útok na Izrael. A Izrael má, tak ako iná krajina, právo na svoju sebaobranu. V tomto ohľade v plnej miere stojím za Izraelom," uviedla Černochová.



Vyjadrila sa aj k pondelkovej minúte ticha v Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve za "stratu nevinných životov na okupovanom palestínskom území a inde", ktorú inicioval Pakistan v mene Organizácie islamskej spolupráce. "Ak sme od soboty svedkami odporného krviprelievania v Izraeli, ktoré naďalej prebieha a doteraz ani nepoznáme presný počet obetí, a v OSN sa drží minúta ticha selektívne len za niekoho, nepríde mi to vhodné," vysvetlila svoj postoj Černochová.



Minútu ticha, tentoraz špecificky za obete útoku "teroristov z Hamasu na izraelských civilistov", iniciovali v pondelok v Rade OSN pre ľudské práva aj Spojené štáty.



Černochová zdôraznila, že v ČR podporujú Izrael strany naprieč politickým spektrom, lebo ide o najbližšieho spojenca Česka na Blízkom Východe. Česká vláda je podľa nej v kontakte s izraelskou stranou a ak požiada o pomoc, vrátane humanitárnej, ČR je pripravená ju poskytnúť.



"V tejto chvíli sa v Izraeli dávajú dokopy zoznamy českých občanov, ktorí žiadali o repatriačný let. Vo chvíli, keď bude požiadavka akceptovaná ministerstvom zahraničných vecí, sme pripravení poskytnúť lietadlo, ktoré máme v našej vládnej letke," dodala Černochová. Minister zahraničných vecí Jan Lipavský v pondelok povedal, že ČR repatriačný let zatiaľ nechystá.



Ministerka tiež upozornila, že aktuálne dianie na Blízkom východe nesmie spôsobiť, aby sa zabudlo na vojnu na Ukrajine. "Pevne verím, že Izraelčania ten problém, ktorý sa v tejto krajine stal a bol dôvodom, prečo sa krajina dostala do vojnového konfliktu, čoskoro vyriešia," povedala s tým, že potom by sa pozornosť celého sveta mala obrátiť späť na ruskú agresiu na Ukrajine.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)