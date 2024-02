Černochová: Hoci ČR už nemá materiál pre Ukrajinu, zháňa ho vo svete

Praha 20. februára (TASR) - Keďže Česká republika už nemá vojenský materiál, ktorý by mohla darovať Ukrajine, hľadá ho podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej po celom svete. Medzi krajinami, ktoré nechcú Kyjev podporiť priamo, funguje ČR ako prostredník. Uviedla to v utorok na veliteľskom zhromaždení Armády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Naše zásoby materiálu, ktorý by sme mohli darovať bez ohrozenia našej vlastnej obranyschopnosti, sú vyčerpané. Na hľadanie ďalších foriem podpory ale nerezignujeme," zdôraznila ministerka a pripomenula napríklad výcvik ukrajinských vojakov či podporu priemyselnej výroby. "Naša pomoc neprestáva, len dostáva inú podobu," dodala.



Česko tiež podľa nej zháňa vojenský materiál v krajinách, ktoré nechcú byť uvádzané ako podporujúce Ukrajinu. ČR preto hľadá partnerov, s ktorými by zaistila financie na nákup, ktorý potom Ukrajine doručí. Černochová tiež pripomenula, že Česko už Ukrajine darovalo vojenskú pomoc v hodnote viac než šesť miliárd korún (približne 235 miliónov eur).



Šéfka rezortu obrany podotkla, že do imaginárnej sféry vplyvu Putinovho režimu patrí podľa nej aj Česko. "Ukrajina je cieľ prvý, nie jediný. Ukrajina je našou prvou líniou obrany, a preto v jej podpore musíme pokračovať," vysvetlila postoj ČR.



Podľa náčelníka Generálneho štábu českej armády Karla Řehku nie je možné vylúčiť, že sa Česko v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti ocitne v konflikte. "Konfliktu sa dá vyhnúť, ale len tak, že budeme mať silnú obranu. Na odstrašenie musíme mať reálne schopnosti a kapacity, musíme mať vôľu ich použiť a potenciálny protivník to musí chápať. Je to vec celej spoločnosti, lebo keď chcete riešiť problém, musíte si pripustiť, že existuje, a musíte o ňom hovoriť," zdôraznil Řehka. V opačnom prípade podľa neho nemožno hovoriť o odolnej spoločnosti.



Podotkol tiež, že Rusko na Ukrajine v poslednom období prevzalo iniciatívu, premenilo ekonomiku na vojnovú a je schopné nahrádzať svoje straty. Ako sa situácia na bojisku vyvinie, záleží podľa neho na Západe. "Jednoducho sa musíme prebrať – tiež musíme naštartovať zbrojnú výrobu a musíme byť schopní Ukrajincov podporiť. Ak to neurobíme, budeme musieť investovať oveľa viac," dodal šéf českej armády.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)