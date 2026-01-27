< sekcia Zahraničie
Černochová k sporu o L-159: Vojaci by sa nemali správať alibisticky
Autor TASR
Praha 27. januára (TASR) - Bývalá vláda Petra Fialu Ukrajine neposkytla lietadlá L-159, lebo informácie armády o tom boli podľa vtedajšej ministerky obrany Jany Černochovej neúplné a rozporuplné. Na sociálnej sieti X sa tak vyjadrila k sporu medzi prezidentom a súčasnou vládou a zo svojho pohľadu detailne opísala situáciu od júna minulého roka. Podotkla, že terajší minister obrany Jaromír Zůna hovoril pravdu o správe Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a dodala, že vojaci by sa mali prestať správať ako alibisti, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Žiadosť Ukrajiny o tieto lietadlá prišla podľa Černochovej na konci júna 2025, pričom Kyjev ich požadoval minimálne 12. V reakcii na to zadala náčelníkovi Generálneho štábu Armády ČR (GŠ AČR) Karlovi Řehkovi vypracovať k tejto veci stanovisko a zároveň zoznam vojenského materiálu AČR, ktorý by vláda mohla do konca svojho mandátu Ukrajine poslať. V zozname, ktorý dostala na konci júla, podľa nej nebolo žiadne lietadlo L-159.
V auguste na ministerstvo prišlo Řehkovo stanovisko k ukrajinskej žiadosti, ktoré Černochová označila za zmätočné. Ako príklad uviedla tvrdenie, že armáda nemôže Ukrajine dať 12 lietadiel, ale nižší počet nedáva zmysel. Ak by sa však uvažovalo o darovaní, tak by to malo byť za predpokladu finančnej náhrady. Rezort dal tento dokument prepracovať. Ďalšiu verziu ministerstvo dostalo až po voľbách v októbri. V nej už Řehka lietadlá odporúča poskytnúť formou daru.
„O predaji sa v tomto dokumente napodiv už vôbec nehovorí. Zrazu. Zvláštne. Rovnako, ako sa v ňom nehovorí, prečo teda náčelník GŠ nedal tieto stíhačky L-159 na vyššie uvedený zoznam položiek vojenského materiálu, ktorý mi poslal na konci júla,“ čudovala sa bývalá ministerka. „Zarážajúca na príbehu L-159 je nekonzistentnosť názorov a rozhodovania velenia Armády ČR v tak závažnej veci, akou je poskytovanie vojenského materiálu zo živých zásob AČR,“ pokračovala v kritike. Hoci si Řehku sama do funkcie náčelníka GŠ AČR vybrala, ich vzťahy neskôr narušili spory, ktoré musel riešiť aj vtedajší premiér Fiala. Verejne sa k nim však nevyjadrovali.
„Vojaci by sa mali prestať správať ako alibisti a novému ministrovi Zůnovi musia v spolupráci so Sekciou obrannej politiky a stratégie jasne povedať, aké majú so všetkými stíhačkami L-159 plány do budúcnosti,“ dodala. Bez toho sa podľa jej slov nedá vo vláde o ničom rozhodovať. Podotkla, že doteraz nebolo rozhodnuté, či sa budú modernizovať a armáda ich bude mať až do konca ich životného cyklu v roku 2040 alebo či sa budú po roku 2030 postupne vyraďovať.
Celý spor sa tak postupne rozrastá a vkladá sa doň viac aktérov, ktorí si vzájomne protirečia. Kým podľa Pavla ČR môže Ukrajine lietadlá poskytnúť bez toho, aby bola ohrozená jej obranyschopnosť, vláda to odmieta a odvoláva sa na výsledky kontroly NKÚ a stanovisko Řehku z polovice minulého roka. NKÚ v reakcii na to uviedol, že sa lietadlami L-159 v poslednej dobe nezaoberal. Kontrolu však teraz potvrdila aj Černochová.
Pavel opakovane odkazoval na iné stanovisko armády, podľa ktorého sa českí vojaci bez štyroch L-159 zaobídu. Toto stanovisko minulý týždeň v piatok potvrdil aj Řehka. Tvrdil, že armáda vypracovala iba jedno, ale to z augusta bolo vraj asi nejasné a tak ho následne prepracovala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
