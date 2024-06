Černochová nesúhlasí so stopkou pre Izrael na obrannom veľtrhu

Praha 5. júna (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová nesúhlasí so zákazom účasti izraelského obranného priemyslu na medzinárodnom veľtrhu Eurosatory 2024. Zákaz vydali francúzske úrady v súvislosti s vojenskou operáciou Izraela v meste Rafah, Černochová to označila za poľutovaniahodné. Spravodajkyňu TASR o tom v stredu informoval hovorca českého rezortu obrany David Polák.



"Toto rozhodnutie považujem za veľmi nešťastné a poľutovaniahodné. Štát Izrael má nepopierateľné právo na sebaobranu pred brutálnym terorom, ktorý bol spáchaný 7. októbra 2023," napísala v liste, ktorý adresovala rezortnému partnerovi vo Francúzsku Sébastienovi Lecornumu.



Podotkla tiež, že súčasné medzinárodné prostredie vyžaduje zvážiť všetky dostupné možnosti, ako posilniť obranné schopnosti, a to vrátane najmodernejších technológií. Práve tie podľa Černochovej izraelský obranný priemysel ponúka. Lecornuho požiadala, aby rozhodnutie prehodnotil.



Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky sa uskutoční od 17. do 21. júna v Paríži. Podľa organizátorov sa naň akreditovalo viac než 2000 vystavovateľov z celého sveta. České ministerstvo obrany tam podľa Poláka vyšle obmedzenú delegáciu.