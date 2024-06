Černochová: Pomoc z českej iniciatívy pre Ukrajinu sa neoneskoruje

Brusel 14. júna (TASR) - Česká iniciatíva pre dodávky delostreleckých granátov Ukrajine pokračuje. Uviedla to v piatok česká ministerka obrany Jana Černochová v rámci dvojdňových rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka českého rezortu obrany pred novinármi poprela tvrdenia, že pomoc z českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu sa oneskoruje.



"Žiadna pomoc sa neoneskoruje. Ja som presne informovala spojencov o tých termínoch. Stále platia termíny, o ktorých hovoríme - do konca júna jedna dodávka, v júli ďalšia dodávka a do konca roku zvyšok. To tu zaznelo pred celým plénom ministrov a kolegov zo Severoatlantickej aliancie," vysvetlila Černochová.



Podľa jej slov novinkou spojenou s českou muničnou iniciatívou je to, že sa na okraj ministerských rokovaní uzavrela dve nové memorandá o porozumení - so Slovinskom a Luxemburskom.



"Česká republika týmto opäť dokazuje, že stále chce pomáhať Ukrajine a sú darcovské krajiny, ktoré nás v tomto chcú podporovať a ešte stále máme čo ponúknuť z pohľadu vojenského materiálu, o ktorom vieme, že sa nachádza všelikde po svete," opísala situáciu.



S návrhom na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu mimo členských štátov Európskej únie prišiel český premiér Petr Fiala na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli začiatkom februára. Český prezident Petr Pavel neskôr na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára informoval o možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800.000 delostreleckých granátov pre Ukrajincov brániacich sa pred ruskou agresiou.



Koncom mája bolo do českej muničnej iniciatívy zapojených 15 členských krajín EÚ a NATO s príspevkami vyše 1,6 miliardy eur. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo iba na úrovni súkromnej občianskej zbierky.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)