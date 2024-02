Černochová k Ficovi: O plánoch vyslať na Ukrajinu vojakov som nepočula

Praha 26. februára (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová nepočula o tom, že by niektoré členské krajiny NATO a EÚ chceli na Ukrajinu posielať svojich vojakov. V pondelok tak reagovala na tvrdenia predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý to údajne čítal v poznámkach k pondelkovej konferencii v Paríži, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nič také som zatiaľ nečítala, nepočula. Počkám, s čím príde pán premiér (Petr Fiala) a s čím nás ako ministrov a Bezpečnostnú radu štátu oboznámi, a podľa toho budeme o týchto záležitostiach ďalej diskutovať," povedala šéfka českého rezortu obrany.



Na konferencii v Paríži budú lídri podľa nej určite diskutovať o ďalších formách pomoci Ukrajine. Ako príklad uviedla odmínovaciu koalíciu či zapojenie sa do projektu financovania munície, ktorú ČR po svete zháňa.



"Ja som nečítala poznámky, ktoré čítal pán premiér Fico. Ja len chcem, aby sa konečne európske krajiny dohodli na naozaj silnej podpore Ukrajiny. A pokiaľ tá silná podpora Ukrajiny bude v tom zmysle, že budeme ako krajiny viac participovať na bezpečnostných opatreniach, rozhodne nebudem proti," dodala ministerka.



Fico v pondelok vyhlásil, že podľa jeho informácií niekoľko členských krajín NATO a EÚ zvažuje, že na základe dvojstranných dohôd s Ukrajinou na jej územie vyšle svojich vojakov. Zdôraznil, že SR sa do tohto projektu nezapojí a na Ukrajinu nepôjdu žiadni slovenskí vojaci. Jeho vláda však bude rešpektovať, ak k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)