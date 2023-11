Černochová si uctila československých mužov, ktorí oslobodzovali Kyjev

Praha 13. novembra (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová si na Ukrajine počas uplynulého víkendu uctila pamiatku československých vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Kyjeva pred 80 rokmi. Spolu s delegáciou absolvovala celú bojovú cestu 1. československej samostatnej brigády. Na niektorých pietnych aktoch sa zúčastnili aj zástupcovia slovenského veľvyslanectva. V pondelok to uviedlo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Oslobodenie Kyjeva v novembri 1943 je považované z hľadiska našej vojenskej histórie za najúspešnejšiu operáciu československých pozemných vojsk počas druhej svetovej vojny. Preto sme sa na ministerstve obrany rozhodli tento víkend navštíviť významné miesta na celej bojovej ceste našej jednotky... a uctiť ich pamiatku," napísala Černochová na sociálnej sieti X.



Spolu s delegáciou prešla od ljutežského predmostia, cez "závod Bolševik" až k hlavnej vlakovej stanici a rieke Dneper. "To, čo dokázali naši vojaci v Kyjeve v novembri 1943, si zaslúži nesmierny obdiv a nezmazateľne sa zapísalo do tradícií našej armády. Považujem tiež za symbolické, že som navštívila Kyjev v dobe, keď Ukrajina čelí bezprecedentnému ruskému útoku," dodala ministerka. Kyjev navštívila aj pri príležitosti Dňa vojnových veteránov.



Na oslobodení Kyjeva sa zásadne podieľala 1.československá samostatná brigáda, ktorá sa tým podľa českého ministerstva nezmazateľne zapísala do bojov na východnom fronte. Za tento úspech bola vyznamenaná Radom Suvorova II. stupňa a stovky z jej 3500 členov dostali československé aj sovietske vyznamenania.







