Černochová: Správy o dopade rakiet v Poľsku považujem za preukázané

Praha 15. novembra (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová považuje podľa českého Deníka N správy o dopade rakiet na územie Poľska za preukázané. Informovali ju o tom náčelník českého Generálneho štábu Karel Řehka a šéf Vojenského spravodajstva Jan Beroun, uvádza spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Považujeme za preukázané, že tie rakety na poľské územie dopadli, inak by ma o tom neinformoval náčelník generálneho štábu a riaditeľ vojenského spravodajstva,“ povedala Černochová s tým, že Řehka aj Beroun už o vzniknutej situácii hovorili so zahraničnými partnermi.



Ak by aj išlo o omyl alebo provokáciu, podľa Černochovej by išlo o eskaláciu konfliktu.



"Či išlo o omyl alebo schválnosť a provokáciu, sa dozvieme čoskoro. Všetky strany sa to teraz snažia rýchlo vyriešiť vrátane zistenia toho, o aký typ rakiet presne išlo," uviedla ministerka.



"Aj keby to bola provokácia alebo schválnosť, všetci to budeme vnímať ako eskaláciu konfliktu aj v súvislosti s tým, čo sa dnes dialo v Kyjeve," doplnila Černochová s odkazom na ďalšiu vlnu masívnych ruských raketových útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá.



Podľa medializovaných informácií zrejme ruské rakety dopadli v utorok do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v Przewodówe na východe Poľska. Preverujú sa rôzne verzie incidentu vrátane toho, že došlo k výbuchu bojovej rakety.



Rusko správy o dopade rakiet na územie Poľska podľa očakávania poprelo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)