Černochová v Izraeli potvrdila podporu Českej republiky

Praha/Tel Aviv 8. februára (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová je na návšteve Izraela. V mene ČR zopakovala plnú podporu jeho práva na sebaobranu a odsúdila zločiny, ktoré hnutie hnutie Hamas spáchalo proti izraelským civilistom. Vo štvrtok o jej návšteve informovalo české ministerstvo obrany. V rovnaký deň 80 osobností českého verejného života vládu vyzvalo, aby prehodnotila svoj postoj k izraelskej operácii v Pásme Gazy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rovnako ako v roku 1948, aj teraz stojíme po vašom boku a sme pripravení poskytnúť pomoc podľa vašich potrieb," vyhlásila v Izraeli Černochová. Podľa rezortu obrany tiež ocenila kroky k navýšeniu humanitárnych dodávok do Pásma Gazy a pripomenula, že ČR nedávno poskytla niekoľko miliónov korún na podporu tamojších civilistov a tiež izraelských zdravotníckych organizácií. Kľúčové je podľa nej zabrániť rozšíreniu konfliktu do širšieho regiónu.



S rezortným partnerom Joavom Galantom hovorila aj o spoločných armádnych projektoch. Dva z nich sú podľa ministerstva pre českú armádu kľúčové: nákup ôsmich súprav radaru MADR a štyroch protilietadlových raketových batérií SPYDER.



Vo štvrtok 80 osobností verejného života v ČR otvoreným listom vyzvalo vládu, aby prehodnotila svoj postoj k izraelskej operácii v Pásme Gazy. Kabinet podľa nich bezvýhradne podporuje vládu Benjamina Netanjahua bez ohľadu na humanitárnu katastrofu v Gaze. ČR by podľa nich mala tlačiť na súčasnú izraelskú politickú scénu, aby prestala používať extenzívnu silu, lebo to zmarí akékoľvek možné mierové riešenie na spolužitie Izraelčanov a Palestínčanov.



Výzvu podpísal napríklad katolícky kňaz Tomáš Halík, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová či biskup Václav Malý. Podľa reakcie premiéra Fialu česká vláda určite svoj postoj k Izraelu meniť nebude a ďalej bude obhajovať jeho právo brániť sa proti agresii Hamasu. Zároveň dodal, že situáciu v Pásme Gazy neignorujú.