Černochová: Vďaka pomoci ČR a Poľska začal Ukrajine pomáhať aj Západ

Praha 23. februára (TASR) - Vďaka rýchlej pomoci najmä Českej republiky a Poľska začal Ukrajine pomáhať aj Západ. V histórii to bude kľúčový moment, povedala vo štvrtok česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Viac menej vďaka našej pomoci, vďaka naším a poľským včasným dodávkam sme dali Ukrajincom časový náskok, aby boli schopní brániť sa a odvracať niektoré regionálne bitky, napríklad tú pri Hostomeli," spresnila Černochová.



Za prielomovú potom označila návštevu vtedajšieho britského premiéra Borisa Johnsona v Kyjeve. Západné krajiny sa potom podľa nej začali k pomoci pridávať. "Na druhú stranu, Západ nám to vracia," povedala ministerka a pripomenula finančnú aj materiálnu podporu Spojených štátov či Nemecka Česku.



Spresnila tiež konkrétny vojenský materiál, ktorý Česko Ukrajine dodalo. Bolo to napríklad 38 tankov, 55 obrnených vozidiel, 13 húfnic, 12 raketometov či štyri kusy leteckej techniky. "Tá pomoc bola obrovská a stále pokračuje," komentovala dodávky ministerka.



"Ešte nejaký vojenský materiál v našich skladoch máme," dodala s tým, že nebude špecifikovať, čo ešte ČR Ukrajine pošle. Vo štvrtok vláda rozhodla o poskytnutí ďalších dodávok.



Novou formou pomoci by mohlo byť vyšetrovanie zločinov na Ukrajine. Vláda o tom bude rokovať v najbližších týždňoch a na Ukrajine by mohlo pôsobiť desať príslušníkov vojenskej polície.



Náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka pripomenul, že okrem materiálnej pomoci Česko pomáha aj s výcvikom ukrajinských vojakov. "Nie je veľa krajín, ktoré sú schopné cvičiť na úroveň práporov, my sme jedna z nich," povedal Řehka s tým, že to Ukrajinci oceňujú. Je to výhodné aj pre českú armádu, ktorá tak môže čerpať skúsenosti.



Okrem priamej štátnej pomoci poslali Ukrajine zbrane a vybavenie aj firmy českého obranného priemyslu v hodnote ďalších 30 miliárd korún (približne 1,3 miliardy eur).



O detailoch českej vojenskej pomoci prvýkrát hovoril český premiér Petr Fiala vo štvrtok po rokovaní krajín Bukurešťskej deviatky s americkým prezidentom Joe Bidenom.



Česká vláda z bezpečnostných dôvodov dlho odmietala konkretizovať pomoc pre Ukrajinu.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)