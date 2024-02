Černochová:Výrok Trumpa o postoji k pomoci USA členom NATO je budíčkom

Praha 13. februára (TASR) - Výrok amerického exprezidenta Donalda Trumpa o jeho postoji k pomoci USA ostatným členom NATO je podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej budíčkom a varovaním pre všetkých, ktorí doteraz neodvádzali dve percentá HDP na obranu, k čomu sa vstupom do Aliancie zaviazali. Podľa jej slov sa na tom zhodla s prezidentom Petrom Pavlom, s ktorým sa v utorok stretla na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



O výroku podľa ministerky diskutovali najmä vo väzbe na ČR. S prezidentom sa zhodli, že zakotviť do zákona povinnosť Česka dávať minimálne dve percentá z HDP ročne na obranu bolo správnym krokom. ČR tak už podľa jej slov nie je "čiernym pasažierom", ale zaradila sa ku krajinám, ktoré záväzok plnia. Tento zákon podpísal Pavel vlani v júni.



"Obaja sme sa zhodli, že v tomto ohľade je dobre, že nám Amerika a kandidát na amerického prezidenta nastavujú zrkadlo... Výrok Donalda Trumpa je z tohto pohľadu budíčkom a varovaním pre nás všetkých, ktorí sme tie dve percentá neplnili, aby sme začali," uviedla Černochová.



Ide však podľa nej o súčasť predvolebnej rétoriky. Dodala, že Spojeným štátom záleží na bezpečnosti v Európe a na tom, kam sa Európa bude ďalej uberať. "Nie je cieľom Spojených štátov posilnenie Ruska a jeho víťazstvo," zdôraznila ministerka.



Americký exprezident Donald Trump, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany za kandidáta v prezidentských voľbách, v sobotu v rámci predvolebnej kampane vyhlásil, že Spojené štáty by nemuseli chrániť členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ak oni samy nebudú vynakladať dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu.



Agentúra AFP v utorok uviedla, že podľa zdrojov z NATO splní tento rok záväzok poskytnúť dve percentá HDP na obranu 20 z 31 členských štátov Aliancie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)