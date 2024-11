Černochová: Záväzok 2 % HDP na obranu je málo, USA to budú sledovať

Praha 26. novembra (TASR) - Rozpočet na obranu vo výške dvoch percent HDP nebude podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej stačiť. Povedala to v utorok na veliteľskom zhromaždení Armády ČR (AČR) s tým, že ide o spodnú hranicu a nie strop. Náčelník generálneho štábu AČR Karel Řehka označil budúci rok za prelomové obdobie, v ktorom sa ukáže, či Česko berie svoju obranu vážne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dve percentá nie sú žiaden strop, je to podlaha. Všetci vieme, že nová americká administratíva bude veľmi starostlivo sledovať krajiny, ktoré budú či nebudú plniť washingtonský záväzok," podotkla. Ukrajinci podľa nej kupujú Česku čas, aby sa spamätalo z rokov, keď sa obrana podceňovala a jej rozpočty škrtali.



Zdôraznila, že zodpovednosť za obranu má každý občan ČR. "Musíme spoločnosť edukovať v tom, že zodpovednosť za obranu a bezpečnosť našej krajiny majú všetci, nie len ľudia v uniformách alebo pracovníci ministerstva," povedala Černochová.



Řehka poukázal na to, že Rusko stupňuje útočnú politiku voči Ukrajine a Západu. Buduje koalíciu, na ktorej sa podieľa Irán, podporuje ju Čína a fyzicky sa do nej pridala armáda Severnej Kórey. "Toto nie je čas na pasivitu, ale je to chvíľa, keď musíme konať a ukázať, že to myslíme vážne," zdôraznil.



Česká armáda podľa neho potrebuje viac výzbroje, ale najmä viac ľudí. Predbežné odhady hovoria o 37.500 vojakoch z povolania, v súčasnosti ich armáda má okolo 24.000. Tento nedostatok považuje za výrazný problém a kritizoval pomalý nábor nových vojakov. "Smerujeme k stavu, keď budeme mať novú techniku, ale nebude ju mať kto obsluhovať," opísal situáciu náčelník.



V budúcom roku podľa neho nastane prelomové obdobie, ktoré ukáže, či Česko berie svoju obranu vážne a aj to, aký je spojenec. Spresnil, že česká armáda bude na základe nových plánov NATO, ktoré by sa mali ešte len schváliť, potrebovať kvalitnejšiu výzbroj, viac personálu, rozšírenú infraštruktúru a intenzívnejší výcvik. To všetko bude vyžadovať viac finančných prostriedkov.



"Ak do obrany nebudeme investovať dostatočne, hazardujeme s našou vlastnou bezpečnosťou a riskujeme, že nás spojenci budú vnímať ako slabý článok reťazca a že reálne budeme slabým článkom reťazca," dodal Řehka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)