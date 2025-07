Černochová: Zrušenie muničnej iniciatívy by ohrozilo bezpečnosť ČR

Praha 16. júla (TASR) - Zrušenie muničnej iniciatívy by podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej nielen poškodilo renomé Česka, ale bolo by tiež zásadným ohrozením jeho bezpečnosti. Reagovala tak na slová českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, ktorý pre agentúru Reuters uviedol, že ak vyhrá jesenné voľby a bude v budúcej vláde, iniciatívu zruší, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Pán Babiš vo svojom populizme klesá už skutočne hlboko. Zrušenie muničnej iniciatívy by nielen poškodilo renomé Českej republiky, ale bolo by zásadným ohrozením aj pre našu bezpečnosť, pretože je to jeden z nástrojov, ako zastaviť ruskú agresiu ďaleko od našich hraníc,“ napísala v stredu Černochová na sociálnej sieti X.



Iniciatíva podľa nej nie je netransparentná ani predražená, ako tvrdí Babiš a ďalší opoziční politici. Podotkla, že to opakovane preukázala. „Najväčším dôkazom je to, že jej veria naši spojenci, ktorí na nákup munície poskytujú miliardy korún,“ dodala ministerka.



V rozhovore, ktorý agentúra Reuters zverejnila v utorok, Babiš povedal, že ak v októbrových parlamentných voľbách jeho strana zvíťazí, iniciatívu Prahy na dodávanie veľkokalibrovej munície na Ukrajinu zruší. Je podľa neho len prínosom pre obchodníkov so zbraňami, ktorí majú vysoké marže. Babiš tiež uviedol, že by prehodnotil českú zmluvu na nákup 24 stíhačiek F-35, pretože je podľa jeho slov pridrahá. Zároveň uviedol, že dohoda NATO o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu na úroveň piatich percent HDP do roku 2035 nie je realistická.



Muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku spustila ČR vlani. Program, na ktorý prispievajú viaceré krajiny, Kyjevu vlani poskytol 1,5 milióna nábojov a dodávky pokračujú aj v tomto roku.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)