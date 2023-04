Černochová:ČR má v skladoch techniku,ktorú je možné poslať na Ukrajinu

Praha 3. apríla (TASR) - V českých armádnych skladoch je ešte vždy technika, ktorú je možné poslať na Ukrajinu. Uviedla to v nedeľu ministerka obrany ČR Jana Černochová. TASR správu prevzala z webovej stránky Českej televízie.



"Ešte vždy sa v našich skladoch nachádzajú veci, ktoré už zaručene v našej armáde nikdy použité nebudú," povedala Černochová v nedeľnej relácii Otázky Václava Moravca. V spojitosti s týmito dodávkami sa ministerka podľa vlastných slov v stredu (5. marca) stretne s prezidentom ČR Petrom Pavlom. Ten sa má v najbližších dňoch stretnúť aj náčelníkom generálneho štábu Armády ČR Karolom Řehkom.



Pavel minulý týždeň v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung uviedol, že Česko Ukrajine dodávkami zbraní pomohlo, ako sa dalo, veľa ďalších možností však už nemá.



Na Rusko je podľa Černochovej potrebné naďalej tlačiť, aby ukončilo vojnu čo najskôr. Neprekážalo by jej, ak by to sprostredkovala Čína.



"NATO robí všetko pre to, aby situácia okolo Ruska, ktoré spôsobilo na Ukrajine vojnu, ďalej neeskalovala," povedala Černochová. Aliancia sa podľa nej nechce nechať zatiahnuť do konfliktu a posielanie zbraní a humanitárnej pomoci považuje Černochová za logické. Za dôležité považuje i nevyhýbať sa diplomatickému rokovaniu.



Predseda výboru pre obranu v Poslaneckej snemovni Lubomír Metnar doterajšie mierové iniciatívy označil za prázdne. Inú než čínsku v súčasnosti nevidí.



"Podporím každú iniciatívu, ktorá povedie k prímeriu a ukončeniu tohto konfliktu za podmienok, ktoré budú prijateľné pre Ukrajinu," povedal Metnar. Z jeho pohľadu je to určite cesta, ktorá povedie k rokovaniam.



Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) medzi ČR a USA vláda mala podľa Černochovej prerokovať v apríli. V súčasnosti sa čaká na záverečné jazykové odsúhlasenie americkej strany.



Tento dokument má podľa ministerky 40 strán a zahŕňa i možnú prítomnosť amerických vojakov či spoluprácu amerických a českých ozbrojených síl na českom území. Zdôraznila, že to nepovedie k vytvoreniu americkej vojenskej základne a prítomnosť vojakov USA bude podliehať schváleniu oboch komôr parlamentu.



Metnar kritizoval, že rokovanie sa uskutočnilo v utajenom režime. Podpisu dohody mala podľa neho predchádzať širšia diskusia. Černochová postup označila za bežný.