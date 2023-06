Červený kríž evakuoval 300 detí zo sirotinca v Sudáne

Chartúm 8. júna (TASR) - Dojčatá i deti so špeciálnymi potrebami boli medzi 300 deťmi evakuovanými zo sirotinca v sudánskom hlavnom meste Chartúm, kde sa v nedeľu počas zúriacich bojov dostávali do krížovej paľby. Vo štvrtok o tom informoval Červený kríž, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Zo sirotinca Maygoma v Chartúme bolo evakuovaných tristo detí a sedemdesiat opatrovateľov," uviedla hovorkyňa Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Alyona Synenková.



Agentúre AFP povedala, že deti odviezli do bezpečia v meste Madaní 200 kilometrov južne od Chartúmu, po žiadosti o pomoc od sudánskeho ministerstva pre sociálny rozvoj.



Deti pri príchode odovzdali do starostlivosti zamestnancov ministerstva.



Evakuované deti boli vo veku jedného mesiaca až 15 rokov, uviedol v samostatnom vyhlásení šéf delegácie MVČK v Sudáne Jean-Christophe Sandoz.



"V oblasti, kde zúri konflikt, zažili neuveriteľne ťažké chvíle. Celé týždne nemali správnu zdravotnú starostlivosť, ťažkú situáciu mali predovšetkým deti so špeciálnymi potrebami," napísal Sandoz.



"Niektoré z evakuovaných detí trpia duševnými problémami, ktoré môže stresujúce konfliktné prostredie zhoršiť, ak v ňom žijú," dodal.



Ammar Ammar z Detského fondu OSN (UNICEF) pre AFP povedal, že pred evakuáciou "zomrelo v sirotinci na rôzne choroby mnoho detí".



Presný počet nemohol poskytnúť, ale dodal, že úmrtia spôsobila "horúčka a dehydratácia", ako aj celková "podvýživa".



V Sudáne od polovice apríla prebiehajú boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a Silami rýchlej podpory (RSF), ktorým velí Muhammad Hamdán Daklú. Ten bol predtým Burhánovým spojencom.



Bojuje sa prevažne v metropole Chartúm a v jej okolí. Sirotinec Maygoma sa nachádza v centre tohto mesta, v jednej zo štvrtí najviac postihnutých bojmi.



Synenková povedala, že niektoré deti "boli veľmi slabé" a operácia ich odvozu do bezpečia si vyžadovala záruky od bojujúcich generálov, že prevoz bude pokojný.