Červený kríž: Indonézia je pre COVID-19 na pokraji katastrofy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jakarta 29. júna (TASR) - Indonézia je už v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na pokraji "", a to čiastočne z dôvodu šírenia variantu delta. Uviedol to v utorok Červený kríž, pričom túto ázijskú krajinu vyzval, aby zintenzívnila svoju očkovaciu kampaň aj testovanie, informuje agentúra DPA.Indonézske lekárske združenie tento týždeň varovalo, že zdravotníctvo na ostrove Jáva už takmer kolabuje a mnohé z tamojších nemocníc pacientov už neprijímajú." povedal Jan Gelfand, šéf indonézskej pobočky Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). "," dodal ďalej vo vyhlásení.Testy na nový koronavírus vykazujú v Indonézii v súčasnosti viac ako 20 percentnú pozitivitu, čo naznačuje, že skutočný počet nakazených bude zrejme ešte oveľa vyšší, uvádza IFRC.Indonézske úrady hlásili v utorok 20.467 nových prípadov korovanírusu, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na približne 2,2 milióna. Za posledný deň pribudlo v súvislosti s covidom aj 463 úmrtí, v dôsledku čoho si pandémia v tejto krajine vyžiadala už 58.024 obetí.Indonézsky prezident Joko Widodo v pondelok informoval, že v krajine začnú čoskoro očkovať aj deti vo veku 12 - 17 rokov, keďže tamojší regulačný úrad nedávno schválil tzv. núdzové použitie vakcíny od čínskej firmy Sinovac Biotech pre túto vekovú skupinu.Prinajmenšom prvú dávku vakcíny proti covidu dosiaľ dostalo v tejto štvrtej najľudnatejšej krajine sveta už takmer 28,3 milióna ľudí vo veku 18 a viac rokov. DPA pripomína, že 270-miliónová Indonézia si za cieľ vytýčila zaočkovať 181,5 milióna svojich obyvateľov do začiatku roka 2022.