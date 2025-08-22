< sekcia Zahraničie
Červený kríž: Izrael musí zabezpečiť základné potreby civilistov
Hladomor v Gaze odsúdil aj šéf britskej diplomacie.
Autor TASR
Ženeva 22. augusta (TASR) - Izrael musí zabezpečiť základné potreby pre civilistov v Pásme Gazy, ako sú potraviny, voda a lieky, uviedol v piatok Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) po tom, čo OSN vyhlásila hladomor v meste Gaza. Na vyhlásenie hladomoru na palestínskom území reagoval aj britský minister zahraničných vecí David Lammy, podľa ktorého ide o „morálnu pohromu“ a katastrofu spôsobenú človekom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Na základe medzinárodného humanitárneho práva musí Izrael ako okupujúca moc zabezpečiť, aby boli uspokojené základné potreby civilnej populácie v Gaze, a to použitím všetkých dostupných prostriedkov,“ uviedol MVČK vo svojom vyhlásení. Dodal, že vyhlásenie o hladomore na palestínskom území „musí slúžiť ako katalyzátor na okamžité a konkrétne kroky.“
Hladomor v Gaze odsúdil aj šéf britskej diplomacie. „Potvrdenie hladomoru v meste Gaza a jeho okolitých oblastiach je absolútne desivé a dalo sa mu celkom predísť,“ povedal Lammy.
IPC uvádza, že na základe dôveryhodných dôkazov od 15. augusta ohrozuje hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť na 641.000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Balah a Chán Júnis.
Šéf Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vyhlásil, že hladomoru sa dalo jednoducho zabrániť, keďže potravinová pomoc čakala na hraniciach Pásma Gazy, ale Izrael ju tam nevpustil.
Lammy vyzval Izrael na okamžité kroky na nápravu situácie.
Británia je podľa šéfa diplomacie naďalej proti izraelskému plánu vojensky prevziať kontrolu nad mestom Gaza, ktorý tam podľa jeho slov zhorší už tak katastrofickú humanitárnu situáciu a ohrozí životy zvyšných rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas.
