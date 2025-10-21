Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Červený kríž: Izrael vrátil do Pásma Gazy pozostatky 15 Palestínčanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa dohody o prímerí v Pásme Gazy má Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za každého vráteného zosnulého Izraelčana.

Autor TASR
Jeruzalem 21. októbra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) oznámil, že v utorok sprostredkoval prevoz 15 tiel Palestínčanov z Izraela do Pásma Gazy v rámci dohody o prímerí sprostredkovanej Spojenými štátmi. Celkový počet odovzdaných tiel palestínskych rukojemníkov sa tak zvýšil na 165. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Medzinárodný výbor Červeného kríža dnes sprostredkoval prevoz tiel zosnulých Palestínčanov orgánom v Gaze... Miestne zdravotnícke orgány v Gaze potvrdili, že počet zosnulých, ktorých dnes prijali, je 15,“ uviedol Červený kríž vo svojom vyhlásení.

Podľa dohody o prímerí v Pásme Gazy má Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za každého vráteného zosnulého Izraelčana. Izrael potvrdil, že Hamas v pondelok odovzdal telo 13. rukojemníka.
