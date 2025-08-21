Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Červený kríž: Izraelská ofenzíva v Gaze je neprijateľná

Izraelský vojak stojí na vrchu tanku neďaleko hraníc Izraela s pásmom Gazy, čo je viditeľné z juhu Izraela v stredu 20. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Plán izraelskej armády, ktorý zahŕňa aj povolanie približne 60.000 záložníkov, prehĺbil obavy, že operácia ešte zhorší humanitárnu krízu v oblasti.

Autor TASR
Ženeva 21. augusta (AFP) - Rozšírená izraelská ofenzíva v Pásme Gazy, ktorej cieľom je obsadenie mesta Gaza a zvyšných bášt militantného hnutia Hamas v palestínskej enkláve, je „neprijateľná“, uviedla vo štvrtok organizácia Červený kríž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Plán izraelskej armády, ktorý zahŕňa aj povolanie približne 60.000 záložníkov, prehĺbil obavy, že operácia ešte zhorší humanitárnu krízu v oblasti. „Zintenzívňovanie bojov v Gaze znamená viac zabíjania, viac vysídľovania, viac ničenia a viac paniky,“ povedal pre AFP hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Christian Cardon.

„Gaza je uzavretý priestor, z ktorého nikto nemôže uniknúť... a kde sa obmedzuje prístup k zdravotnej starostlivosti, potravinám a čistej vode,“ skonštatoval hovorca. „Medzitým sa bezpečnosť humanitárnych pracovníkov zhoršuje z hodiny na hodinu... to je neprijateľné,“ dodal.

Cardon sa aktívne podieľa na humanitárnych aktivitách Červeného kríža v teréne a zapájal sa aj do výmen izraelských rukojemníkov, ktorých unieslo palestínske militantné hnutie Hamas počas útoku 7. októbra 2023.
