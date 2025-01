Červený kríž je pripravený pomôcť pri zavedení dohody o prímerí v Gaze

Ženeva 16. januára (TASR) - Prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová v stredu uviedla, že táto organizácia je pripravená pomôcť implementovať dohodu o prímerí v Pásme Gazy a asistovať pri výmene väzňov i rukojemníkov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Sme pripravení pomôcť pri akejkoľvek operácii zameranej na prepustenie podľa dohody strán, aby sa rukojemníci a väzni mohli vrátiť domov," potvrdila Spoljaričová vo vyhlásení.



Ako dodala, MVČK je "tiež pripravený na masívne zintenzívnenie našich humanitárnych aktivít v Gaze, kde si to situácia vyžaduje".



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v stredu večer potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára.



Šéf Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazarini v stredu zároveň vyzval na "urýchlený a ničím nemarený" a neprerušovaný prístup humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Je to podľa neho nevyhnutné v záujme reakcie na "nesmierne utrpenie spôsobené touto vojnou", cituje AFP.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli a o zastavení spolupráce izraelských orgánov s UNRWA. Agentúra poskytuje pomoc miliónom Palestínčanov v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Jordánsku, Libanone a Sýrii. Izrael dlhodobo kritizoval agentúru a obviňoval ju z protiizraelskej zaujatosti.