Červený kríž je v otázke rukojemníkov v kontakte s Hamasom aj Izraelom

Ženeva 12. októbra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) je v kontakte s palestínskym radikálnym hnutím Hamas i s Izraelom, aby sa pokúsil vyjednať prepustenie rukojemníkov zajatých počas víkendového vpádu palestínskych kománd a zavlečených do pásma Gazy.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, v pásme Gazy je zadržiavaných najmenej 150 Izraelčanov a cudzincov - vrátane vojakov, civilistov, detí a žien.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Hamas a Islamský džihád tvrdia, že zadržiavajú 130 rukojemníkov. Niektoré zdroje uvádzajú, že militanti zadržiavajú v pásme Gazy najmenej 200 osôb.



Izraelská armáda preveruje informácie o zadržiavaných z rôznych zdrojov a nateraz kontaktovala 81 rodín rukojemníkov. Informoval o tom vo štvrtok armádny hovorca Daniel Hagari, ktorý dodal, že armáda si je vedomá pocitov neistoty, ktorú zažívajú príbuzní. Objasnil však, že získané informácie sa v záujme presnosti dôkladne preverujú, čo si žiada istý čas.



Regionálny riaditeľ MVČK pre Blízky a Stredný východ Fabrizio Carboni vo svojom vyhlásení vyjadril pripravenosť MVČK navštíviť zadržaných, sprostredkovať komunikáciu medzi rukojemníkmi a rodinnými príslušníkmi i akékoľvek prípadné prepustenie.



Carboni doplnil, že zajatie rukojemníkov je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané a každý zadržaný musí byť okamžite prepustený.



MVČK vo svojom vyhlásení súčasne vyzval "obe strany, aby znížili utrpenie civilistov".



V odvete za sobotňajší útok Hamasu totiž Izrael pristúpil k intenzívnemu ostreľovaniu pásma Gazy a zovrel ho do úplnej blokády, pričom prerušil dodávky vody, elektriny a paliva.



Hamas tvrdí, že práve pri izraelských útokoch zomreli už štyria zo zajatých, a vyhráža sa zabitím ďalších, ak ďalšie civilné ciele v pásme Gazy budú terčom útokov bez predchádzajúceho varovania.



O prepustení rukojemníkov začal s Hamasom rokovať aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, agentúre AFP to v stredu neskoro večer oznámil nemenovaný oficiálny zdroj.



V súvislosti so súčasnou situáciou v pásme Gazy, kde sa v obkľúčení izraelskou armádou ocitli takmer dva milióny ľudí, MVČK upozornil na dôsledky odstávok elektriny, ktoré ohrozujú napr. životy novorodencov v inkubátoroch či vážne chorých.



"Bez elektriny sa nemocnice zmenia na márnice," píše sa vo vyhlásení MVČK. Blokáda sa prejavuje aj problémami so zásobovaním vodou - pitná voda je už teraz ťažko dostupná.