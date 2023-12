Červený kríž je znepokojený snímkami zajatých polonahých Palestínčanov

Jeruzalem/Gaza 9. decembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MV ČK) vyjadril v sobotu znepokojenie v súvislosti so snímkami, na ktorých je vidieť polonahých Palestínčanov zajatých izraelskými vojakmi v Gaze a upozornil, že so všetkými zadržanými sa musí zaobchádzať v súlade s medzinárodným právom. TASR informuje podľa denníka The Guardian.



"Dôrazne upozorňujeme na dôležitosť zaobchádzania so všetkými týmito zadržanými osobami humánne a dôstojne, v súlade s medzinárodným humanitárnym právom," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa MVČK Jessica Moussanová.



Na videu a fotografiách, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach vo štvrtok večer, vidieť desiatky mužov oblečených len v spodnej bielizni, vystavených na verejných priestranstvách; kľačali na zemi a niektorí z nich mali zviazané ruky za chrbtom a zaviazané oči.



Kým izraelské médiá spočiatku naznačovali, že snímky, očividne zhotovené jedným alebo viacerými izraelskými vojakmi, zobrazujú kapituláciu bojovníkov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, viacero mužov na fotografiách bolo identifikovaných ako civilisti - vrátane jedného novinára.



Fotografie sa objavili krátko po oznámení izraelských médií o kapitulácii desiatok členov Hamasu v okolí mesta Džabalíja na severe Gazy, pripomína AFP.



O mieste, kde snímky vznikli, však prišli rozporuplné informácie; kým izraelské zdroje hovoria o Džabalíji, Palestínčania vrátane hovorcu Hamasu tvrdia, že boli zhotovené v obci Bajt Lahíja. Palestínske zdroje tvrdia, že mužov obkľúčili v dvoch školách spravovaných OSN, ktoré sa využívali ako núdzové prístrešky, píše Guardian.



V ďalšej časti videozáznamu je vidieť, ako vyzlečených mužov odvážajú vojenským vozidlom. Izraelské obranné sily (IDF) zábery doposiaľ nekomentovali.



Podľa medzinárodného humanitárneho práva majú bojovníci ozbrojených síl zajatí v uniformách nárok na ochranu podľa tretieho Ženevského dohovoru, ktorý vyžaduje, aby sa s vojnovými zajatcami za každých okolností zaobchádzalo humánne as rešpektom k ich dôstojnosti. Sú chránení pred akýmkoľvek aktom násilia, ako aj pred zastrašovaním, urážkami a "vystavovaním verejnosti".



Aj keď nie je jasné, či sa dohovor vzťahuje aj na členov Hamasu, zjavná prítomnosť civilistov medzi spomenutými zajatcami vyvoláva otázky, konštatuje britský denník.